El Laboratorio del Actor abre una nueva temporada en Cuenca con grupos para niños y adultos

El Laboratorio del Actor regresará en octubre a Cuenca con una nueva temporada y con la incorporación de un grupo dirigido específicamente a niños y jóvenes. La iniciativa, vinculada a FICCUE y La Conciencia Producciones, pretende ofrecer un espacio en el que actores, actrices y personas interesadas en la interpretación puedan experimentar y desarrollar sus inquietudes artísticas sin necesidad de contar con experiencia previa.

Su responsable, Javier Muga, explica que el proyecto nació hace cerca de una década y se diferencia de un curso convencional precisamente por la ausencia de un objetivo académico o de un nivel que haya que alcanzar. “Para mí un laboratorio es donde se experimenta”, señala. La intención es crear, disfrutar y permitir que cada participante encuentre su propio desarrollo como intérprete.

Durante las sesiones se trabaja sobre textos y personajes y se crean piezas teatrales que posteriormente pueden mostrarse al público. De hecho, participantes de la pasada temporada dentro de Cuenca Creativa preparan actualmente una actuación que llevarán a Motilla del Palancar durante el mes de octubre.

Una de las novedades será el regreso de un grupo infantil y juvenil para participantes de entre 10 y 16 años, mientras que el grupo de adultos continúa como una propuesta más consolidada. Muga explica que el trabajo se adaptará a cada edad: las sesiones infantiles tendrán aproximadamente una hora de duración y un enfoque más dinámico, mientras que con los adultos se profundizará durante dos horas en aspectos como el análisis de textos, personajes y el denominado trabajo de mesa. La nueva temporada comenzará durante la primera semana de octubre y, inicialmente, las sesiones se desarrollarán los martes por la tarde, aunque la organización contempla estudiar otras posibilidades en función de la disponibilidad de los grupos.

Durante su paso por Onda Cero Cuenca, Javier Muga también ha hecho balance del recorrido de Las 3000 Maravillas, película en la que participa como actor y que recientemente se ha proyectado en Cuenca.

Muga destaca especialmente la experiencia de haber participado en un preestreno en Callao, en plena Gran Vía madrileña, y la acogida posterior de la película en diferentes ciudades. En Cuenca asegura que la respuesta del público ha permitido prolongar su presencia en cartel durante varias semanas.

El actor conquense interpreta a un personaje marcado por las adicciones y por una situación personal complicada dentro de una historia planteada desde la comedia. Un papel que define como un reto y con el que buscaba que el espectador pudiera comprender otras realidades y perspectivas vitales. La información sobre las inscripciones en el Laboratorio del Actor puede consultarse a través de los canales de La Conciencia Producciones.