La Junta invierte 575.000 euros en la mejora de 5,8 kilómetros de la CM-2054 en Leganiel

El Gobierno de Castilla-La Mancha está finalizando las obras de mejora de la carretera CM-2054 a su paso por Leganiel, una actuación que ha supuesto una inversión de más de 575.000 euros y que afecta a un tramo de 5,8 kilómetros entre los cruces con las carreteras GU-250 y GU-282.

Los trabajos han consistido en la renovación integral del firme, con una capa de regularización para corregir baches, grietas y deformaciones y una segunda capa de rodadura destinada a mejorar la adherencia y la comodidad de la circulación. La intervención incluye también el repintado de las marcas viales con pintura termoplástica de mayor durabilidad.

Esta carretera constituye una conexión habitual de Leganiel con Illana y sirve como vía de salida hacia Madrid y la autovía A-3. La actuación forma parte del programa de refuerzo de firmes previsto por la Junta para 2026 en la provincia de Cuenca, que cuenta con un presupuesto de 3,1 millones de euros para intervenir en un total de 21,8 kilómetros.

Dentro de este programa también está prevista la mejora de 16 kilómetros de la CM-2105 entre Villalba de la Sierra y Huélamo, con una inversión de 2,6 millones de euros. Además, el Gobierno regional ha anunciado para 2027 nuevas actuaciones en carreteras de la provincia por valor de 3,5 millones de euros.