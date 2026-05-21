La Guardia Civil de Cuenca detiene a un fugitivo reclamado por las autoridades rumanas

Operativo de localización

La Guardia Civil de Cuenca ha detenido a un hombre de 41 años, nacido en Rumanía y con residencia en España, al constarle una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por autoridades judiciales rumanas.

La investigación se activó tras la comunicación, a través de los servicios de Cooperación Internacional, de la existencia de una persona con residencia en Carboneras de Guadazaón (Cuenca) sobre la que pesaba un señalamiento internacional por delitos relacionados con la seguridad del tráfico.

Seguimiento y detención

Con esta información, agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca establecieron un dispositivo de localización y seguimiento que permitió su detención en la capital conquense.

Puesta a disposición judicial

Tras su arresto, el detenido fue trasladado a dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca para la tramitación de las diligencias correspondientes.

Posteriormente, fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia nº 5 de la Audiencia Nacional, que ha decretado su ingreso en prisión en cumplimiento de la OEDE emitida por la Oficina SIRENE, perteneciente a la División de Cooperación Internacional.

Información adicional

Para cualquier información relacionada con esta nota de prensa, pueden dirigirse a la OPC de la Comandancia de Cuenca en los teléfonos 969 220 500 ext. 0230412 y 619 006 915.