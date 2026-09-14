La Guardia Civil de Cuenca auxilia a un hombre de 85 años desorientado y con síntomas de deshidratación

Efectivos de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Huete (Cuenca), han auxiliado a un hombre de 85 años de edad que se encontraba desorientado y con leves síntomas de deshidratación.

El pasado mes de agosto el Centro Operativo Complejo (C.O.C) de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca fue alertado por familiares del varón, indicando que había salido a efectuar compras en la localidad de Tinajas. El anciano, al padecer demencia senil y alzheimer, podía presentar dificultades para regresar al domicilio familiar.

Dada la vulnerabilidad de la persona y las condiciones climatológicas existentes el día de los hechos, los agentes desarrollaron de forma rápida y eficaz gestiones tendentes a su localización y auxilio.

Gracias a la rápida coordinación y al conocimiento exhaustivo de la zona, los efectivos intervinientes lograron localizarlo en las inmediaciones de la localidad.

Los agentes prestaron una primera asistencia sanitaria a la persona, que se encontraba ligeramente mareada y presentaba claros signos de deshidratación, siendo posteriormente traslada a su domicilio.

La rápida y eficaz actuación de los agentes, fue determinante para solventar una situación de grave riesgo, garantizando en todo momento la integridad física, la seguridad y el bienestar del ciudadano