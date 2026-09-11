Tarancón espera alcanzar las 3.000 raciones en su Tortilla Solidaria a beneficio de Cáritas y San Vicente de Paúl

La Tortilla Solidaria de Tarancón regresa este viernes dentro de las fiestas en honor a la Virgen de Riánsares con el objetivo de acercarse a las 3.000 raciones. El concejal de Festejos, Juan Manuel Castejón, ha explicado en Onda Cero Cuenca que las 2.500 previstas inicialmente ya están vendidas y que se preparará una cantidad adicional ante la demanda esperada. El pasado año se alcanzaron las 2.875 raciones y todavía quedaron personas esperando.

La recaudación de esta edición se repartirá entre Cáritas Interparroquial y la Sociedad de San Vicente de Paúl, por su trabajo con personas y familias necesitadas de Tarancón y su comarca. La iniciativa solidaria comenzó hace once años y se ha consolidado dentro del programa festivo. Cada ración incluye una porción de tortilla, dos pinchos morunos, bebida y pan, mientras que la Comisión de Festejos colaborará en la preparación y el reparto.

Quienes no puedan acudir también pueden colaborar mediante la denominada ‘Tortilla Cero’, una aportación solidaria sin necesidad de consumir la ración. Castejón ha destacado que el objetivo va más allá de la recaudación y busca dar visibilidad a las entidades que trabajan durante todo el año con colectivos vulnerables. El concejal recuerda que otras actividades de las fiestas, como los conciertos solidarios, los vasos reutilizables de las carpas o la nueva pulsera centinela, también destinan fondos a diferentes asociaciones.

El edil ha realizado además un primer balance positivo de las fiestas, destacando la elevada participación registrada desde el Galopeo y especialmente durante los actos del día de la patrona. Según Castejón, este año se han alcanzado los 7.000 claveles para confeccionar el manto de la Virgen, frente a los alrededor de 6.200 o 6.300 del pasado año. Hasta el momento, las celebraciones han transcurrido sin incidentes relevantes, más allá de una asistencia sanitaria durante el Galopeo que terminó con el alta de la persona atendida.