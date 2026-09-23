El Gobierno regional colaborará en el I Congreso de Seguridad Integral de Castilla-La Mancha que se celebrará en Cuenca

El Gobierno de Castilla-La Mancha colaborará con el I Congreso de Seguridad Integral de Castilla-La Mancha, que se celebrará el próximo 3 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca.

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha mantenido una reunión con el presidente de la Asociación de Directores de Seguridad (ADISPO) en Castilla-La Mancha, José Santiago Macharal de la Fuente, quien le ha presentado los detalles de este encuentro.

El Congreso reunirá en la ciudad a profesionales, empresas, instituciones y especialistas de diferentes ámbitos relacionados con la seguridad, como la seguridad física, digital, laboral y corporativa. Su objetivo es favorecer el intercambio de experiencias, la formación y la colaboración entre los distintos agentes implicados, así como posicionar a Cuenca y a Castilla-La Mancha como referentes en esta materia.

Marian López ha destacado la importancia creciente de la seguridad para el bienestar de la ciudadanía y para el correcto funcionamiento de las administraciones, las empresas y los servicios públicos.

“La seguridad afecta a todos los ámbitos de nuestra sociedad y encuentros como este permiten compartir conocimientos, analizar nuevos desafíos y avanzar en las respuestas que necesitan tanto las instituciones como las empresas y la ciudadanía”, ha señalado.

La delegada de la Junta también ha valorado la repercusión económica y turística del Congreso, que prevé atraer a Cuenca a numerosos asistentes procedentes de distintos puntos de la región y del país, de manera que su celebración tendrá un impacto directo en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios.

Es por ello que López ha trasladado a ADISPO la voluntad del Gobierno regional de colaborar en la organización de esta primera edición y ha subrayado que “Cuenca reúne una oferta turística de calidad, capacidad organizativa y un tejido profesional preparado para acoger iniciativas como ésta”.