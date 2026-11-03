Il Fervore, Rigoletto y música solidaria protagonizan una intensa semana musical en Cuenca

La semana musical comienza este martes a las 20:30 horas en la Sala 2 del Teatro Auditorio José Luis Perales con Il Fervore y su programa Virtuosismo en la Europa del siglo XVIII. El conjunto, fundado en 2021 y dirigido por el violinista conquense Jesús Melino, estará acompañado por Bartolomeo Dándolo al violonchelo barroco y Julio Caballero al clave, con un repertorio centrado en la música barroca. El viernes, la programación continuará con Suso Díaz y Bea Palusas en Los Clásicos, con una propuesta que mezcla folk, blues, americana y rock; además, la gala de clausura del Festival de Otoño contará con la actuación de Canon.

También el viernes, la Sala Directo acogerá desde las 22:00 horas el concierto solidario ‘Música por Palestina’, con Expolique y Nacíos Pa’ la Mar, cuya recaudación se destinará a UNRWA España. Ya el sábado, el Teatro Auditorio volverá a convertirse en escenario operístico con Rigoletto, de Giuseppe Verdi, a cargo del proyecto Ágama y Cuenca Ópera. Ese mismo día, a las 20:00 horas, la Catedral de Cuenca acogerá Membra Jesu Nostri, de Dietrich Buxtehude, interpretada por la Academia CDM bajo la dirección de Carles Magraner y con participación del alumnado de un curso de música antigua de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

La agenda se completa el sábado a las 22:00 horas en la Sala Directo con un concierto doble de Índica y Niño Peluca, proyecto del músico conquense Gabriel Duján, y el domingo con el concierto extraordinario de Santa Cecilia de la Orquesta Sinfónica Moteña, previsto a las 18:00 horas en Mota del Cuervo. Una programación que, como destaca Marco Antonio de la Osa, vuelve a mostrar la variedad de estilos y propuestas disponibles durante estos días tanto en la capital como en la provincia.