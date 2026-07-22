Fallece Isidoro Gómez Cavero, médico, expresidente del REBI Cuenca y figura clave de la política municipal

Cuenca despide a una de las figuras más relevantes de su historia reciente. Isidoro Gómez Cavero ha fallecido tras una larga enfermedad, dejando un legado que trasciende la medicina, el deporte y la política municipal. Durante décadas fue uno de los médicos más conocidos de la ciudad, además de desempeñar responsabilidades de gestión sanitaria y convertirse en un referente por su cercanía con los pacientes.

Su trayectoria deportiva estuvo estrechamente ligada al Club Balonmano Ciudad Encantada, posteriormente REBI Cuenca. Tras ejercer durante años como médico del equipo, asumió la presidencia de la entidad, liderando la etapa más exitosa de su historia. Bajo su mandato, el club se consolidó en la Liga ASOBAL, disputó competiciones europeas en cuatro ocasiones, alcanzó un subcampeonato liguero y llegó a varias finales nacionales. En octubre de 2025 dejó la presidencia por motivos de salud.

En el ámbito político, Gómez Cavero lideró la formación Cuenca Nos Une y ejerció como segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cuenca. Su partido fue determinante para la gobernabilidad del Consistorio durante las dos últimas legislaturas, desempeñando un papel clave en los acuerdos municipales y en la gestión de distintas áreas de gobierno.

Como reconocimiento a toda una trayectoria de servicio público, en 2026 recibió el título de Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha. Su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de condolencia por parte de instituciones, representantes políticos, entidades deportivas y ciudadanos, que recuerdan a una de las personalidades más influyentes y respetadas de la Cuenca de las últimas décadas. El Ayuntamiento informará en las próximas horas de los actos de despedida y de los posibles homenajes institucionales.