Cuenca presenta una mega ruta ciclo turística regional para impulsar el turismo deportivo

La Junta de castilla-La Mancha ha presentado la red de cicloturismo Rural Bike Conecta CLM, un proyecto financiado con fondos europeos Next Generation que ha sumado 2.180 kilómetros distribuidos en 31 tramos y ha conectado 168 municipios de la región. En la provincia de Cuenca, el itinerario ha recorrido Tarancón y buena parte de la Serranía, con pasos por vega del Codorno, Tragacete, Uña, Villalba de la Sierra, Cuenca capital, Palomera, Carboneras de Guadazaón y Minglanilla.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que el objetivo ha sido atraer turismo más sostenible y experiencial y proyectar la comunidad autónoma en el ámbito europeo. “Nuestro objetivo final será integrarnos dentro de la ruta EuroVelo para seguir proyectando turísticamente nuestro destino”, ha señalado.

La consejera también ha destacado los buenos datos turísticos registrados en la región. Castilla-La Mancha ha cerrado el segundo trimestre del año con un crecimiento del 11,6% en la rentabilidad de las empresas turísticas, frente al 4,2% de la media nacional. Además, las previsiones para el tercer trimestre han apuntado a un incremento superior al 7%, mientras que en el conjunto del país se ha situado en el 3,2%. La provincia de Cuenca, por su parte, ha alcanzado su segundo mejor registro turístico con datos que superan los 26.000 viajeros y las 62.000 pernoctaciones.

Por su parte el jefe territorial de Tragsa en Castilla-La Mancha, Joaqu´n Endegi, ha destacado el trabajo que se ha realizado para ejecutar el proyecto y mejorar la rd de caminos. “Ha sido un honor estar al frente de un equipo que ha trabajado muy duro para señalizar toda esta red y mejorar numerosos kilómetros de caminos”, ha asegurado.

El director de Monteventur, Rubén Martínez, empresa que ha participado en el diseño técnico de la red, ha señalado que el verdadero valor del proyecto ha ido más allá del uso de la bicicleta. “El valor de este proyecto no está en la bicicleta, sino en los pueblos, las ciudades, y los espacios naturales que conecta”, ha explicado. “El proyecto ya está acabado, pero el reto empieza hoy, sobre todo en crear ese ecosistema cicloturista que vemos la tendencia en Europa”, ha concluido.