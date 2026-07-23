Cuenca despide a Isidoro Gómez Cavero con un homenaje unánime de instituciones y partidos políticos

Cuenca continúa mostrando su pesar por el fallecimiento de Isidoro Gómez Cavero con numerosas muestras de condolencia llegadas desde instituciones, partidos políticos, entidades sociales y deportivas. Las campanas de la Torre de Mangana doblarán este jueves a las 12:00 horas en su memoria, mientras que el velatorio se celebra en el Tanatorio de La Paz y el funeral tendrá lugar este jueves a las 11:00 horas en la iglesia de San Esteban.

El Ayuntamiento de Cuenca ha destacado el papel desempeñado por Gómez Cavero como segundo teniente de alcalde y uno de los responsables de algunos de los principales proyectos impulsados durante las dos últimas legislaturas. El alcalde, Darío Dolz, ha lamentado la pérdida de quien definió como "más que un compañero y amigo, un hermano", mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado su trabajo por la ciudad y la relación de amistad que ambos mantenían.

Desde la Diputación Provincial, su presidente, Álvaro Martínez Chana, ha ensalzado su compromiso con Cuenca como médico, servidor público e impulsor del deporte, mientras que la delegada de la Junta, Marian López, y el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, han coincidido en destacar su cercanía, su capacidad de trabajo y su defensa constante de la provincia. También el Partido Popular, Cuenca en Marcha y Cuenca Nos Une han trasladado sus condolencias, subrayando su vocación de servicio y su voluntad de alcanzar acuerdos por el interés de la ciudad.

El ámbito deportivo también ha rendido homenaje al expresidente del Balonmano Ciudad Encantada. El REBI Cuenca, la Real Federación Española de Balonmano, la Unión Balompédica Conquense, el FS Vivo Cuenca y el CB Cuenca Femenino, entre otros clubes, han expresado su pesar por la pérdida de quien lideró la etapa más exitosa del balonmano conquense. A las condolencias se han sumado también el Colegio Oficial de Médicos de Cuenca, ASAJA y numerosas entidades de la provincia, en un reconocimiento unánime a una de las personalidades más influyentes de la Cuenca de las últimas décadas.

Además, el equipo de Gobierno municipal propondrá renombrar el polideportivo El Sargal con el nombre de ‘Isidoro Gómez Cavero’.