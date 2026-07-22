Beatriz Jiménez: "Cuenca ha perdido siete años y necesita un proyecto de ciudad que devuelva la ilusión"

Beatriz Jiménez ha realizado un balance muy crítico de la gestión del actual equipo de Gobierno municipal, al considerar que el Ayuntamiento no ha aprovechado las dos legislaturas consecutivas del PSOE para transformar la ciudad. A su juicio, Cuenca "se ha quedado atrás" respecto a otras capitales de características similares y la legislatura deja como principal conclusión una "oportunidad perdida" para impulsar un verdadero proyecto de ciudad.

Frente a esa gestión, la candidata popular ha reivindicado la labor desarrollada por su grupo en la oposición, basada, según ha explicado, en la escucha permanente a vecinos, asociaciones y colectivos. En este sentido, ha destacado la presentación de 34 mociones durante los dos últimos años sobre asuntos como la limpieza, las instalaciones deportivas o la Zona de Bajas Emisiones, aunque ha lamentado que muchas de ellas, pese a haber sido aprobadas, "se hayan quedado sin ejecutar".

Preguntada por la posibilidad de necesitar el apoyo de Vox tras las próximas elecciones municipales, Jiménez ha evitado pronunciarse sobre futuros pactos y ha insistido en que el Partido Popular trabaja para conseguir una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario. En este sentido, ha defendido que allí donde gobierna el PP "las ciudades avanzan" y ha asegurado que Cuenca necesita aplicar ese modelo de gestión.

Respecto a su proyecto para la ciudad, ha avanzado que el programa electoral no estará basado en anuncios, sino en propuestas previamente estudiadas y consensuadas con los sectores implicados. Entre las prioridades ha situado una movilidad adaptada a las características de Cuenca, una ciudad "más cómoda para el peatón" y actuaciones que devuelvan a los conquenses el orgullo de pertenencia. También ha señalado que el Partido Popular está analizando proyectos como la remodelación de Carretería o la Zona de Bajas Emisiones antes de fijar una posición definitiva.

En relación con la situación interna del Partido Popular de Cuenca, Jiménez ha evitado entrar en los plazos para la celebración del congreso provincial y ha recordado que esa decisión corresponde a la dirección nacional del partido. No obstante, ha respaldado el trabajo que desarrolla la actual gestora presidida por José Martín-Buro y ha asegurado que el objetivo sigue siendo trabajar para mejorar la vida de los conquenses.

La candidata popular ha concluido manifestando que aspira a una Cuenca "con oportunidades", donde los jóvenes puedan acceder a una vivienda, encontrar empleo y desarrollar su proyecto de vida, además de mejorar las comunicaciones y convertir a la ciudad en un referente atractivo tanto para vivir como para atraer visitantes.