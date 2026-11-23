China quiere dar un nuevo paso en la carrera espacial con un proyecto que plantea comenzar alrededor de 2030 a probar sistemas capaces de extraer recursos directamente de la superficie lunar. Según explica José María Sánchez, el objetivo es reducir la enorme dependencia de los suministros enviados desde la Tierra y avanzar hacia estancias cada vez más largas en la Luna. Uno de los elementos prioritarios sería el agua presente en forma de hielo, que podría utilizarse tanto para consumo como para obtener oxígeno e hidrógeno. Este último serviría como combustible, mientras que el oxígeno sería necesario tanto para respirar como para los sistemas de propulsión.

El proyecto contempla además aprovechar materiales de las propias rocas lunares e incluso utilizar el regolito para fabricar mediante impresión 3D elementos destinados a futuras instalaciones. Sánchez señala que China lleva años enviando sondas a la Luna y que el siguiente paso consiste en demostrar que es posible trasladar la tecnología necesaria para producir recursos in situ. La previsión expuesta en la sección sitúa hacia 2040 una fase mucho más activa de explotación lunar, dentro de una nueva carrera internacional en la que participan Estados Unidos, China y otras potencias espaciales.

La actualidad astronómica deja además dos hitos. La misión europea-japonesa BepiColombo ya ha quedado capturada por Mercurio y comenzará ahora el proceso para alcanzar su órbita científica definitiva, desde donde estudiará el planeta y su magnetosfera. Por otro lado, Voyager 1 ha superado la distancia de un día-luz respecto a la Tierra: una señal tarda ya 24 horas en alcanzarla. La confirmación de ese momento, el 18 de noviembre, fue recibida precisamente por la estación española de comunicaciones de espacio profundo de Robledo de Chavela, cuando la sonda se encontraba a unos 25.902 millones de kilómetros.