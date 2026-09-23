CEOE CEPYME señala la apertura de la convocatoria del bono crecimiento PYME

La Confederación de Empresarios de Cuenca señala la apertura de la convocatoria de ayudas Bono Crecimiento Pyme en Castilla-La Mancha para el ejercicio de este año 2026.

Esta línea puesta en marcha por la Junta de Castilla-La Mancha abrió el plazo de presentación de solicitudes el pasado 1 de septiembre y seguirá abierto hasta el 30 de junio en régimen de concurrencia competitiva.

Gracias a la colaboración de Eurocaja Rural, el Departamento Económico de CEOE CEPYME Cuenca traslada los detalles de esta línea de subvenciones que sufragará los gastos que se realicen en el período marcado y hayan sido efectivamente pagados en su totalidad con anterioridad a la finalización del período de justificación.

No se consideran subvencionables aspectos como el IVA y otros impuestos o tasas, los gastos financieros o de asesoría, las inversiones materiales y los gastos generales.

En este sentido, si se admiten gastos previos a la solicitud siempre que hayan sido realizados facturados y pagados por la entidad solicitante desde el 1 de enero de 2026.

Solo se puede presentar una solicitud por convocatoria en la que se incluirán todas la modalidades y actuaciones para las que se soliciten y deben ser entregadas con firma electrónica a través de la sede electrónica de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha, en el correo www.jccm.es.

Líneas

Este Bono Crecimiento Pyme se divide en cuatro líneas distintas de desarrollo dependiendo si el objetivo es la planificación estratégica, la sostenibilidad, la internacionalización o la digitalización.

El Bono Crecimiento Pyme Planificación Estratégica y Financiera quiere contribuir a la profesionalización de la gestión de la pyme y a su crecimiento, diversificación y adaptación a los cambios del mercado, por este motivo sirve para contribuir al diagnóstico estratégico y elaboración de un plan de negocio, el diseño y organización de la gobernanza interna a un plan económico y financiero avanzado que calcule tesorería y necesidades de financiación.

El Bono Crecimiento Sostenibilidad está pensado para implementar medidas para la transición verde y cumplir con la normativa medioambiental en aspectos como la reducción del impacto ambiental, el cálculo y gestión de la huella de carbono, planes para la reducción de residuos, el uso eficiente de las materias primas o las certificaciones ambientales.

El Bono Crecimiento internacionalización estratégica acompaña para favorecer la expansión comercial de las empresas en otros países con temas como la selección de mercados objetivos, el modelo de entrada en otros mercados, la contratación de servicios para iniciar el proceso o estructurar un departamento específico.

Pot último, el Bono Crecimiento Transformación Digital impulsa la inversión tecnológica y el comercio electrónico con trabajos como la evolución del nivel de madurez digital de la empresa, el diseño de soluciones de automatización o un plan en materia de ciberseguridad.

Las ayudas pueden alcanzar una cuantía máxima de 12.000 euros por cada una de las actuaciones que se integran en las modalidades subvencionadas y la total no podrá superar el límite de 60.000 euros por entidad beneficiaria y convocatoria.