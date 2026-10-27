Cambio de perspectiva, con Águeda Lucas: «No quiero cuotas, quiero igualdad real de oportunidades»

La elección de Berta López como pregonera de la Semana Santa de Cuenca de 2027 sirve a Águeda Lucas como punto de partida para una nueva entrega de Cambio de Perspectiva. La colaboradora recuerda que, según los datos que maneja, será apenas la quinta mujer que asuma el pregón conquense desde 1945 y señala que la primera fue Acacia Uceta en 1971. “No deberíamos sorprendernos porque una mujer sea pregonera, deberíamos preguntarnos por qué han llegado tan pocas a hacerlo”, plantea.

Lucas amplía después la reflexión más allá de la Semana Santa y se pregunta si las mujeres continúan necesitando acreditar más méritos para acceder a las mismas oportunidades. Su posición, explica, no pasa por colocar el género por encima de la capacidad: “No quiero cuotas, quiero igualdad real de oportunidades. No quiero una silla por ser mujer, quiero que la silla no tenga dueño y que ocupe esa silla quien de verdad deba y merezca ocuparla”.

La columna termina regresando a Berta López y felicitándola “por su valía, su capacidad y su valentía”, pero también convirtiendo su elección en una invitación a revisar determinadas inercias. “La tradición no puede ser una excusa para dejar las cosas como están”, concluye Lucas antes de lanzar la pregunta habitual de su sección: “¿Creéis que tenemos que cambiar la perspectiva?”.