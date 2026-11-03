La Banda de Música de Cuenca deja en manos de sus servicios jurídicos posibles medidas ante la deuda municipal

La Asociación Musical Virgen de la Luz, encargada de prestar el servicio de Banda de Música de Cuenca, asegura que lleva seis meses sin cobrar del Ayuntamiento y cifra la deuda pendiente en unos 123.000 euros. Su presidente, Rafael Redondo, explica que la formación continúa realizando los servicios requeridos pese a los retrasos y cuestiona que los problemas administrativos impidan abonar unas facturas correspondientes a trabajos ya realizados. El asunto llegó al pleno municipal del 27 de octubre, donde el PP reclamó una solución urgente y la concejala de Cultura, Marian Martínez, aseguró que los servicios municipales trabajan tanto en la regularización de los pagos como en la preparación de un nuevo contrato.

Redondo señala que este martes ha recibido comunicación de Cultura sobre la elaboración de informes por parte del nuevo responsable del contrato y los servicios jurídicos, aunque todavía no existe una fecha concreta para el pago. La deuda está afectando especialmente a los músicos y a gastos ordinarios de la asociación, como instrumentos, uniformes o preparación de conciertos. El contrato vigente finaliza en marzo de 2027 y la asociación sostiene que no está dispuesta a continuar bajo las mismas condiciones contractuales.

La entidad ha trasladado ya el asunto a sus servicios jurídicos y gestores, que serán quienes determinen los siguientes pasos si la situación se prolonga. Preguntado por la posibilidad de cancelar alguna actuación, Redondo admite que podría llegar a producirse y advierte de que la continuidad futura de la Banda dependerá de la solución que plantee el Ayuntamiento. Por el momento, el Consistorio ha reconocido públicamente que trabaja en los pagos pendientes y en un nuevo marco contractual, pero no ha concretado plazos.