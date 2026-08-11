El Ayuntamiento de Cuenca finaliza la Campaña de Limpieza Intensiva en el Casco Antiguo

El Ayuntamiento de Cuenca inicia la última fase de la Campaña de Limpieza Intensiva Barrio a Barrio, que llega desde este miércoles 12 de agosto y hasta el lunes día 17 al Casco Antiguo.

Cabe recordar que esta Campaña de Limpieza Intensiva Municipal, que lleva a cabo la concesionaria FCC, supone intervenir en zonas concretas de la ciudad de forma paralela a la limpieza ordinaria diaria y se ha desarrollado a lo largo de tres meses.

Además, se pide la colaboración de la ciudadanía, pues para poder realizarse de forma efectiva implica restricciones de aparcamiento.

El servicio se ha reforzado con la contratación de 12 personas adicionales, consistiendo estas Limpiezas Intensivas en barridos manuales y mecánicos, baldeos manuales, fregados mecánicos de aceras y viales, desbroces de zonas comunes públicas y de aceras, limpieza de alcorques, limpieza y puesta a punto de sumideros.

Para todo ello, los medios materiales que se utilizan son desbrozadoras, sopladoras, camión con cisterna para el baldeo y limpieza de sumideros, y mangueras para ese baldeo, así como barredoras mecánicas y fregadoras mecánicas con jabón.

De este modo, este miércoles 12 de agosto se actuará en calles Corta, Larga, Paz, San Isidro, Julián Romero y José Luis Perales.

El jueves día 13 se actuará en San Nicolás, San Pedro, Trabuco, Armas, Canónigos, Clavel, Colmillo, Mayor, Obispo Valero, San Miguel y Severo Catalina.

El viernes día 14 se actuará en Alcázar, Alfonso VIII, Paseo del Huécar, San Gil, San Martín, Santa Catalina, Alonso de Ojeda, Caballeros, Capellán Moreno, Cardenal Payá, Cesáreo Olivares, Federico Muelas, General Santa Coloma, González Francés, La Canaleja, La Esperanza, La Moneda, Los Herreros, Madre Dios y Matadero Viejo.

Finalmente, el lunes 17 de agosto se actuará en Melchor Cano, Moratín, del Peso, Posito, Retiro, El Salvador, San Andrés, San Vicente, Santa Lucía, Santo Domingo, Solera, Tintes, Andrés de Cabrera, Carmen, Joaquín Ayala, La Merced, Mosén Diego de Valera, Palafox, San Juan y Santa María.