La Diputación de Cuenca respalda las VII Jornadas de los Tercios de Huélamo que mantienen viva la figura de Julián Romero

La Diputación de Cuenca ha sido el escenario elegido para la presentación oficial de las VII Jornadas de los Tercios de Huélamo, un evento consolidado como referente dentro de la actividad cultural en la Serranía Conquense. En el acto han participado el presidente provincial, Álvaro Martínez Chana; el alcalde del municipio, Leopoldo Martínez; el coordinador de las jornadas, Miguel Romero; y el presidente de la Asociación Cultural Huélamo, Antonio Vicente Mora, junto a varios vecinos involucrados en las recreaciones históricas.

Durante su intervención, Martínez Chana ha subrayado el trabajo que realiza la localidad para mantener viva la memoria de uno de sus personajes históricos más ilustres y ha anunciado que la institución provincial aumentará su apoyo económico en la próxima edición hasta alcanzar los 5.000 euros, lo que supone una subida del 65 por ciento. Además, ha destacado el papel de estas celebraciones para generar un vínculo con los descendientes de aquellos que emigraron, celebrando que gracias a este tipo de retornos la provincia haya superado los 201.000 habitantes.

Entre las novedades de esta séptima edición, el alcalde Leopoldo Martínez ha revelado que, por primera vez, una mujer recibirá el título de Maestre de Campo. Este honor recaerá en la periodista de CMMedia Mariló Leal, directora del programa Cuentakilómetros, quien ha forjado un fuerte vínculo con el pueblo tras su participación en el certamen que lo declaró "Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha". Por su parte, el coordinador Miguel Romero ha adelantado la actualización de los textos teatrales, lo que permitirá al público revivir el alistamiento del joven Julián Romero como mozo de tambores, el primer paso que supondría su ascenso en su carrera militar.

La programación arrancará con una Escuela de Verano infantil, talleres para aprender el toque del tambor y el III Seminario UIMP sobre historia, música, tradición y gastronomía. Los actos más representativos se concentrarán el fin de semana. El viernes 21 de agosto tendrá lugar el pregón, el izado de la bandera de los Tercios, el tradicional desfile de antorchas hasta el castillo y "La Encamisada", una carrera popular nocturna que finalizará con una chocolatada. El sábado 22 será el día grande con la apertura del Mercado de Época, exhibiciones de cetrería y la esperada recreación histórica del reclutamiento de Julián Romero. Esa misma noche se oficializará el nombramiento de la nueva Maestre de Campo. Las jornadas pondrán su broche final el domingo 23 con una misa solemne, una ofrenda floral ante el busto del militar y una Comida de los Tercios Españoles al estilo de la época en El Pozuelo.