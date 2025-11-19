Programa especial desde Carretería, en Cuenca, por los 35 años de la cadena

Por los micrófonos han pasado algunas de las primeras voces, como la de Pepe Monreal.

Aunque Onda Cero Cuenca forma parte ahora de Atresmedia, en 1983 fue, como Radio Cuenca, de Cadena Rato, la primera emisora privada en emitir en la ciudad, en FM.

Desde entonces mantiene en el mismo dial, 97.6 FM. Y ahora también en internet en www.ondacero.es.

Pepe Monreal y Lorena Mayordomo | OC

Paco Alarcón o Domingo Alfaro, entre otros, en la entonces Radio Cuenca, en la Plaza de la U, donde siguen los estudios de Onda Cero Cuenca en la actualidad | Archivo

Durante el programa se han emitido algunos sonidos de entonces, recuperados para esta ocasión.

También nos ha acompañado la periodista Almudena Gómez, quien formó parte de la redacción de Onda Cero Cuenca en la década de los 90.

Con ella hemos recuperado parte de la entrevista que le realizó al pintor Antonio Saura, poco antes de fallecer.

Tampoco se ha olvidado de la directora de entonces, Mari Ros Rosado, a quien sucedió Antonio Rubio.

Almudena Gómez y Lorena Mayordomo | OC

Almudena Gómez, arriba a la izquierda, junto a otras periodistas de la cadena, como Patricia García, junto al entonces director, Antonio Rubio, y Mari Ros Rosado. También Domingo Alfaro o Pedro Mombiedro | Archivo

Tampoco nos hemos olvidado de algunas voces que ya no están, como la de Paco Alarcón, a quien hemos dedicado un reportaje, en el que participa su hijo, Fran Alarcón.

Hemos recordado su pasión por la Semana Santa, la Unión Balompédica Conquense y los toros, con Maximino Pérez, empresario de la Plaza de Toros de Cuenca.

Onda Cero, 2004 | Archivo

Paco Alarcón, al frente de Pasión de Cuenca, el programa de Semana Santa | Archivo de Paco Alarcón

Onda Taurina, 2017 | Archivo

Maximino Pérez y Maximino Pérez, durante el programa especial este jueves, 19 de noviembre | Manuel Guzmán

Durante la casi hora y media de programa hemos escuchado vivencias, como la de la periodista Rebeca López, al frente de los servicios informativos hace más de dos décadas, quien narró la luna de miel en Cuenca de los entonces Príncipes de Asturias.

Rebeca López y Paco Alarcón, en el autobús de las fiestas de San Mateo | OC

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, también nos ha acompañado y ha asegurado que la remodelación de Carretería será una realidad a partir del año que viene.

Darío Dolz, alcalde de Cuenca | Manuel Guzmán

Por el programa también han pasado colaboradores. Uno de los más veteranos, Pedro Mombiedro, quien presentó programas de música y de la Semana de Música Religiosa. Sigue formando parte de la tertulia de los jueves en Más de uno Cuenca.

Pedro Mombiedro | OC

Y de ahora, como Eduardo Ortega, de El taller de Señorito Ortega, con quien hemos repasado la moda de estos 35 años.

Eduardo Ortega, Señorito Ortega | OC

También la psicóloga Bárbara Díez, de Mentes divergentes, quien nos ha recordado el poder del calor y compañía de la voz, necesaria para cualquier ser humano.

Bárbara Díez, colaboradora de la sección Mentes Divergentes, en Más de uno | OC

Un aniversario en el que tampoco no nos hemos olvidado de los oyentes y anunciantes.

Alumnos del colegio La Milagrosa | Onda Cero

Los de antes y lo de ahora, como los que han patrocinado este programa: Talleres Cuenca, Agrícola Bascuñana, Viveros La Mezquita, Muebles Abad, La Clementina, Diputación de Cuenca, Arbolada, Óptica Yolanda, Gourmet La Ronda, Marisquería Joni, Alcampo, Parador de Cuenca, Tinigas, Confitería Ruiz, Acorsystem y Las Cosas de Ana.

Y gracias a Marvimundo ha sido posible nuestra conexión eléctrica.

2004 | OC

Todo el equipo de esta emisora, Manuel Guzmán (Publicidad), Silvia Muñoz (Administración), Victoria Huete (Informativos) y Lorena Mayordomo (Más de uno Cuenca) les agradece la confianza estos años.

Silvia Muñoz, Manuel Guzmán, Victoria Huete y Lorena Mayordomo | OC

Manuel Guzmán y Lorena Mayordomo | OC

Gracias a todos los anunciantes ha sido posible nuestra existencia, como ha recordado el actual director de Onda Cero Cuenca y de Castilla-La Mancha, Óscar San Martín en un mensaje para los oyentes, en el que ha deseado "larga vida a Onda Cero Cuenca".

Todas las emisoras de Onda Cero han salido a la calle este 19 de noviembre para llevar la radio donde nació, cerca de la gente.