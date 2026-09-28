Varios detenidos en Almadén por su presunta relación con el cadáver calcinado hallado en un camino

La Guardia Civil ha detenido a varias personas y está practicando registros este lunes en Almadén (Ciudad Real) en relación con la investigación abierta por el cadáver calcinado que apareció el pasado mes de marzo en un camino rural del término municipal.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, la operación continúa desarrollándose y por el momento no han trascendido más detalles sobre la identidad de los arrestados, su posible relación con la víctima o las circunstancias que rodearon su muerte.

Los registros se han llevado a cabo durante la mañana de este lunes en distintos puntos de la localidad como resultado de las pesquisas desarrolladas durante los últimos seis meses para tratar de esclarecer este suceso.

La Guardia Civil ha confirmado la existencia de varias personas detenidas, aunque no ha precisado por el momento su número ni los delitos que se les podrían atribuir.

EL CADÁVER APARECIÓ EL 21 DE MARZO

La investigación se remonta al pasado 21 de marzo, cuando fue localizado el cadáver completamente calcinado de una persona en un camino rural del término municipal de Almadén.

El estado en el que se encontraba el cuerpo obligó desde un primer momento a abrir una compleja investigación para tratar de determinar tanto la identidad de la víctima como las circunstancias en las que se había producido su muerte.

Desde entonces, la Policía Judicial y los servicios especializados de la Guardia Civil han mantenido abiertas las pesquisas sobre el caso.

Más de seis meses después de aquel hallazgo, la investigación ha desembocado ahora en una operación con varios registros y varias detenciones en la propia localidad de Almadén.

La operación permanece abierta a esta hora y no se descarta que puedan producirse nuevas actuaciones conforme avance la investigación, cuyos detalles continúan protegidos por el secreto de las diligencias judiciales.