Valverde reclama medidas fiscales, facilidades para el relevo generacional y garantías de agua para el sector agrario

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha defendido esta noche en Tomelloso la necesidad de articular medidas que permitan mejorar las condiciones en las que desarrolla su actividad el sector agrario, al que ha situado como uno de los pilares fundamentales de la economía provincial.

Durante una entrevista en el programa La Brújula de Onda Cero con motivo de la Fiesta de la Vendimia, Valverde ha reclamado medidas de apoyo fiscal, facilidades para favorecer el relevo generacional y, de manera especial, garantías de agua para una provincia en la que la agricultura y la producción agroalimentaria tienen un peso determinante.

Valverde ha puesto en valor el esfuerzo realizado durante años por los agricultores, que “han hecho su trabajo” modernizando las explotaciones, incorporando tecnología, mejorando la eficiencia en la utilización de los riegos y adaptándose a las sucesivas exigencias normativas.

A su juicio, ese esfuerzo debe encontrar ahora una respuesta mediante políticas que permitan mantener la actividad y la competitividad de las explotaciones. En concreto, ha reclamado una menor presión fiscal, mayores facilidades para favorecer el relevo generacional y unas condiciones normativas que tengan en cuenta las particularidades productivas de territorios como Ciudad Real.

Pero ha situado el agua como una de las cuestiones decisivas para el presente y el futuro del sector. “Hay que poner en marcha fundamentalmente medidas que garanticen el agua para una tierra como la nuestra”, ha señalado antes de añadir que desde la Diputación “lo que podemos hacer es acompañarles en esas reivindicaciones, ayudarles y ser altavoz de todas sus propuestas y necesidades”.

Ha relacionado, además, la disponibilidad de recursos hídricos con el futuro del medio rural. En este sentido, ha defendido la necesidad de alcanzar acuerdos de ámbito regional y estatal que permitan garantizar agua “en cantidad y calidad” para el abastecimiento humano, la actividad industrial y, especialmente, para el sector agrario.

“Solo así realmente mantendremos población en el medio rural, permitiremos que un sector tan importante como el agrícola y particularmente el vitivinícola tenga esta herramienta fundamental para su desarrollo y conseguiremos oportunidades económicas, desarrollo económico y prosperidad social para una provincia como la de Ciudad Real”, ha afirmado.

Valverde también se ha referido a la importancia de la mano de obra extranjera en las campañas agrícolas. En el caso de la vendimia, ha reconocido que, pese al avance de la mecanización, continúa existiendo una parte de la producción cuya recogida requiere trabajadores y ha asegurado que actualmente no sería posible afrontar la vendimia sin la aportación de trabajadores inmigrantes.

Miguel Ángel Valverde y Marta García Aller | OC

Apuesta por reforzar el carácter comercial y de negocio de FENAVIN

En otro momento de la entrevista, Valverde ha reafirmado la apuesta de la Diputación de Ciudad Real por consolidar FENAVIN como la gran feria de negocio del vino español y reforzar su capacidad para generar oportunidades comerciales para bodegas y viticultores. “FENAVIN es la feria del vino español más importante del mundo”, ha asegurado, al tiempo que ha remarcado que el objetivo de la institución provincial es que mantenga esa posición en las próximas ediciones.

Valverde ha defendido un modelo de feria eminentemente profesional, orientado a favorecer las operaciones comerciales y a ampliar mercados. “Queremos seguir apoyándonos en una feria para que los profesionales hagan negocio y para que de ese negocio se beneficien todos los participantes de toda España, pero particularmente nuestros bodegueros y los viticultores de la provincia de Ciudad Real”, ha señalado.

No ha dudado en vincular la trayectoria de FENAVIN con el esfuerzo realizado durante años por viticultores, bodegas y denominaciones de origen para mejorar el posicionamiento de los vinos de Castilla-La Mancha y, especialmente, los de Ciudad Real. Un trabajo conjunto que, según ha indicado, ha contribuido a que la provincia alcance una posición destacada en las exportaciones españolas de vino en términos de cifra de negocio.

Para Valverde, los resultados obtenidos avalan el camino recorrido por FENAVIN, pero también obligan a seguir reforzando su vertiente comercial. “Lo que se ha venido haciendo desde FENAVIN ha sido bueno y lo que queremos hacer en el futuro, todavía más”, ha dicho.

Más de 100 millones de euros para todos los pueblos de la provincia

En otro orden de cosas, Valverde ha defendido el papel de la Diputación como administración que apoya a los ayuntamientos y ha señalado que durante este año la institución que preside transferirá más de 100 millones de euros a los municipios de la provincia.

Ha puesto como ejemplo a la localidad de Tomelloso para ilustrar el incremento de los recursos provinciales destinados a los ayuntamientos. Ha afirmado que hace cinco años el ayuntamiento tomellosero recibía de la institución provincial unos 750.000 euros a lo largo de un ejercicio, una cifra que en la actualidad se sitúa en 3,5 millones de euros.

Tras comentar que serán más de 100 millones los que a final de año habrán transferido a los ayuntamientos de la provincia, Valverde ha asegurado que “el Gobierno regional no puede presumir de ser municipalista”. Y ha defendido que garantizar unos servicios públicos adecuados y favorecer la actividad económica en los pueblos son condiciones imprescindibles para afrontar con más garantías el reto demográfico.