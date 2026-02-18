UPA carga contra la planificación hidrológica en el Guadiana y alerta de una reducción generalizada del riego

La nueva planificación hidrológica para el periodo 2028-2033 en la cuenca del Guadiana ha encendido las alarmas de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Castilla-La Mancha y ha mostrado su rechazo a los primeros documentos conocidos del proceso, advirtiendo de que apuntan a una reducción generalizada del riego.

El secretario general de la organización en la región, Julián Morcillo, ha asegurado durante una rueda de prensa que, aunque se trata de una fase inicial, lo que ya se ha puesto sobre la mesa no gusta "nada" a UPA.

Según ha explicado, el Esquema de Temas Importantes contempla medidas como la reducción de dotaciones de riego, la disminución de superficies regables y la extinción de derechos de riego, dejando como alternativa el paso al secano.

La preocupación es mayor en el caso de los regadíos que dependen de aguas subterráneas. Morcillo ha subrayado que estos planteamientos generan "inquietud" entre agricultores y ganaderos, al considerar que no responden a la situación real del sector.

UPA también ha mostrado su rechazo a otras líneas recogidas en los esquemas iniciales, como el fomento del riego deficitario, la conversión de regadíos en secano, bonificaciones para el abandono del riego o limitaciones en la comercialización de productos agrarios de regadío.

Asimismo, ha advertido de la posibilidad de compra de derechos con aplicación de expropiación forzosa en el entorno de las Tablas de Daimiel y de planteamientos que podrían afectar a las ayudas de la PAC en caso de expedientes abiertos con la Confederación.

Asimismo, Morcillo también ha cargado contra la Confederación Hidrográfica del Guadiana por los "problemas" que está causando en lo que se refiere a la gestión administrativa del organismo de cuenca.

Morcillo ha denunciado que existen expedientes de solicitud de agua, incluso para uso ganadero, que llevan años pendientes de resolución. Ha citado casos presentados en 2021 y que en 2026 siguen sin respuesta definitiva, con previsiones de varios años más de espera.

En paralelo, ha criticado que los documentos reflejen un incremento de medios técnicos centrado en actuaciones sancionadoras y en la extinción de derechos.

A su juicio, resulta "una barbaridad" que la prioridad sea el control y la sanción en lugar de atender los problemas de los usuarios.

Para la organización agraria, el enfoque actual de la planificación solo consigue generar "alarma entre los regantes" de la cuenca del Guadiana y evidencia, según ha defendido Morcillo, una falta de sensibilidad hacia la realidad que viven los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.

UPA alerta de la "falta de movimientos" en el mercado del vino

Por otro lado, la Unión de Pequeños Agricultores ha advertido de la "escasez de movimientos de mercado" en una campaña vitivinícola que, por volumen, no ha sido excedentaria y pide medidas para afrontar esta nueva problemática que afecta a todas las comarcas vitivinícolas del país.

El responsable vitivinícola de UPA Castilla-La Mancha, Alejandro García-Gasco, ha asegurado que los datos del Ministerio de Agricultura y de la Consejería reflejan una producción más baja que en ejercicios anteriores, pero que aun así preocupa la falta de compraventas.

Según ha detallado, la campaña de vendimia se ha situado en 28,7 millones de hectolitros de vino y cuatro millones de mosto a nivel nacional, de los que 19 millones de hectolitros corresponden a Castilla-La Mancha entre vino y mosto. "Estamos ante una campaña que se debería de haber desarrollado sin problemas y nos llama la atención la escasez de movimientos de mercado que hay", ha señalado.

UPA ha valorado positivamente que desaparezca la "fecha de caducidad" de la prohibición de nuevas plantaciones de viñedo, aunque ha mostrado su rechazo a que las medidas de arranque puedan aplicarse sin un presupuesto adicional suficiente.

En este sentido, ha comentado que el arranque deberá ser decidido por las comunidades autónomas y ha apostado por un arranque "quirúrgico", condicionado y acompañado de ajustes en rendimientos y autorizaciones.

El responsable de Vino ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta con 488.000 hectáreas de viñedo y ha alertado de una progresiva pérdida de superficie y de viticultores. "Si seguimos en este paso vamos a dejar de ser el viñedo más grande de Europa", ha advertido.

El impacto del SMI en el campo

A preguntas de los periodistas sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional, Morcillo ha defendido que el problema del campo no radica en los salarios, sino en la falta de rentabilidad de las explotaciones.

Según ha trasladado, los agricultores "ya están pagando sueldos por encima del SMI y apuestan por salarios dignos", pero la dificultad está en que "no salen las cuentas" debido al alto coste de producción.

En este sentido, ha insistido en que el verdadero problema del sector es el encarecimiento de insumos, energía y otros gastos estructurales, que están tensionando la viabilidad económica de muchas explotaciones agrarias en la comunidad autónoma.