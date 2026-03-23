Tranquilidad y expectación en Almadén tras la aparición de un cadáver calcinado: "Es bastante extraño"

LEER MÁS Hallado el cadáver calcinado de una persona en Almadén

Tranquilidad y a la vez expectación es la que se vive en la localidad de Almadén tras el hallazgo, el pasado sábado, del cadáver calcinado de una persona en el paraje conocido como Arroyo del Avilero.

La alcaldesa almadenense, Raquel Jurado, ha manifestado en Onda Cero que el cuerpo apareció a 5 kilómetros del municipio y aún se desconoce de quién se trata.

Asegura que no hay constancia de que sea alguien del pueblo y señala que el paraje donde se encontró el cadáver es una zona muy tranquilla que sólo es transitada por senderistas o ciclistas, sobre todo los fines de semana.

Jurado reconoce que es un suceso muy extraño pero a pesar de todo hay tranquilidad en Almadén y no se ha generado ninguna situación de inseguridad.

La Policía Judicial y servicios de criminalística de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación.

El cuerpo calcinado fue hallado por un senderista en la mañana del pasado sábado.

Bajo secreto de sumario

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha manifestado este lunes que las actuaciones en torno al hallazgo del cadáver calcinado de una persona el pasado sábado en Almadén, se encuentran bajo secreto de sumario.

A preguntas de los medios, antes de clausurar el acto institucional de la Aemet con motivo del Día Meteorológico Mundial en Toledo, Sabrido ha lamentado no poder aportar más datos sobre este hecho, aunque sí ha señalado que no hay información sobre la identificación del cadáver.