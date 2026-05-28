Todas las piscinas municipales de verano de Ciudad Real abrirán el 13 de junio

Las piscinas municipales de verano de Ciudad Real están ultimando todos los detalles para el comienzo de una nueva temporada que, este año, llegará con importantes novedades. Entre ellas, la apertura y cierre que, por primera ocasión en la historia, se producirá a la vez en todas las instalaciones: abrirán sus puertas el día 13 de junio y concluirán el 6 de septiembre (salvo que, por posibles olas de calor, podría retrasarse la fecha de cierre).

El concejal de Deportes ha destacado que, además de ese calendario unificado para todas las instalaciones, otra de las novedades importantes será la ampliación del horario de las piscinas del Polideportivo Rey Juan Carlos que abrirán de lunes a sábado desde las 11:00 hasta las 23:00 horas (una hora y media más que el pasado verano, que se cerraban a las 20:30).

Pau Beltrán ha asegurado que los usuarios “podrán disfrutar con tranquilidad y seguridad” de esta ampliación horaria puesto que el Ayuntamiento ha realizado una importante inversión en la ampliación de las luminarias de la instalación.

Precisamente, en materia de inversiones para el mantenimiento y la mejora de las piscinas de verano, el edil ha detallado las actuaciones que se han acometido en todas las instalaciones municipales sumando en conjunto 121.000 euros “con lo que volvemos a demostrar que las piscinas de verano son prioritarias”. El objetivo es ofrecer una oferta acorde a lo que demandan las familias ciudadrealeñas.

Y en este sentido, ha apuntado Beltrán, la cifra de inversión se eleva hasta los 377.000 euros si se suman los costes del refuerzo que se lleva a cabo en la contratación de socorristas, ampliación de taquilleros o las actuaciones en materia de accesibilidad, para que las instalaciones sean satisfactorias para el (cada año mayor) número de usuarios. El pasado 2026 las piscinas de verano recibieron la cifra récord de 107.000 personas a lo largo de la temporada.

Además, en el Rey Juan Carlos la piscina de invierno va a permanecer abierta, de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 14:00 horas y hasta mediados de agosto, para posibilitar la práctica del deporte de la natación a quien lo desee.

Esta nueva temporada las piscinas mantendrán la reducción del 50% del precio cuando haya una ola de calor y se amplían una fecha más los “Días en familia”, en los que se mantiene en un euro el precio de la entrada hasta los 25 años de edad y que seguirán ofreciendo diversión con hinchables gratuitos y música desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.