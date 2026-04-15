Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real pide a la sociedad que valore positivamente la regularización de inmigrantes

Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros para la regularización administrativa de miles de inmigrantes.

Será a partir de mañana jueves, 16 de abril, cuando estas personas ya puedan presentar su solicitud por vía telemática. Y el lunes, 20 de abril, arrancará la atención presencial en diversos puntos y entidades que el Gobierno ha fijado en la provincia, como Correos o la Seguridad Social.

El plazo estará abierto hasta el 30 de junio y va dirigido a personas migrantes que ya residen en nuestro país pero que están en situación administrativa irregular desde antes del 1 de enero de este año y han permanecido durante cinco meses de manera ininterrumpida.

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha manifestado que están satisfechos por este proceso de regularización porque considera que es un hito en la presente legislatura y se hace justicia social, poniendo en valor el trabajo de muchos inmigrantes que además contribuyen a la Seguridad Social y al pago de las pensiones.

Por eso, pide a la sociedad que mire este proceso como algo positivo porque surge de una Iniciativa Legislativa Popular con 700.000 firmas y está apoyada por la Iglesia Católica, colectivos profesionales y empresarios. Asegura que el Gobierno “pondrá la carne en el asador para que este proceso sea un éxito”.

Y es que, según Broceño, en España “en lugar de recortar derechos se dan más derechos”. Ha preferido no dar datos concretos sobre el número de inmigrantes en situación irregular que se encuentran en la provincia y que se pueden acoger a esta regularización porque si bien hay personas que han solicitado arraigo o asilo, también hay otras que no han iniciado estos trámites.

“La maquinaria esta lista y se va a poner los recursos necesarios”, ha dicho el subdelegado, y pide a los inmigrantes que tengan cuidado con los bulos porque con la cita previa puede haber gente que les saque el dinero o que se ofrezca información errónea. Por eso, aconseja a los migrantes que acudan a la información facilitada por fuentes oficiales.