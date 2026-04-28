Los sindicatos piden en Ciudad Real un verdadero compromiso para acabar con la siniestralidad laboral

UGT y CCOO han pedido hoy en Ciudad Real acabar con la lacra de la siniestralidad laboral que sufren las personas trabajadoras de la provincia. Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, delegados y delegadas de ambos sindicatos se han concentrado en la Plaza Mayor de la capital, frente a la sede de Fecir, para pedir una verdadera voluntad y compromiso por parte de la patronal y de las administraciones públicas y reducir los accidentes laborales.

La secretaria general de UGT Ciudad Real, Alfonsi Álvarez, ahondaba en la necesidad de sacar adelante la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una normativa que tiene ya más de 30 años y que, si bien en su momento ayudó a reducir la siniestralidad, “hoy en día ha quedado obsoleta”.

En este sentido hacía mención a los nuevos riesgos presentes en el mercado de trabajo: digitalización, inteligencia artificial, teletrabajo… “una realidad que ha llegado para quedarse y que obliga a dar una vuelta a las medidas de prevención de riesgos laborales. Las 735 muertes en el trabajo registradas en 2025 en España -13 en Ciudad Real- son la dramática muestra de que algo estamos haciendo mal”.

Alfonsi Álvarez -quien también abogaba por la incorporación de la perspectiva de género en la prevención- señalaba igualmente el problema que hay en este país con las enfermedades profesionales: “La mayoría de ellas, debido a la mala praxis de las empresas y mutuas, se están tramitando como una enfermedad común, lo que representa un grave perjuicio para el trabajador/a”. Por último indicaba que la salud mental es otro de los retos pendientes en materia de seguridad y salud laboral.

Concentración sindical en Ciudad Real | Onda Cero

Por su parte, Esther Serrano, secretaria general de CCOO Ciudad Real, lamentaba el último accidente laboral mortal ocurrido este mismo mes en Socuéllamos, donde un trabajador de 42 años de Ferrovial fallecía arrollado por un tren. “No podemos normalizar que ir a trabajar signifique poner en riesgo la salud o incluso la vida. No podemos acostumbrarnos a la muerte en el trabajo”.

Insistía en el grave problema que suponen las enfermedades profesionales, “que siguen estando invisibles. Esto nos obliga a mirar con perspectiva de género, porque muchas enfermedades que afectan principalmente a mujeres siguen sin reconocerse como profesionales: trastornos musculoesqueléticos, problemas de salud mental, riesgos reproductivos o incluso algunos cánceres relacionados con el trabajo”.

La secretaria general de CCOO Ciudad Real apuntaba que, mientras tanto, se habla de absentismo y se criminaliza a las personas trabajadoras, para que nos sintamos culpables por enfermar, cuando muchas bajas tienen su origen en la falta de prevención. Basta ya de debates de hace casi un siglo. La baja laboral es un derecho constitucional. La incapacidad temporal protege dos derechos: recuperar la salud y volver al trabajo”.