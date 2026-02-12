La provincia de Ciudad Real aumentó en 3.800 el número de habitantes durante 2025

La población de Castilla-La Mancha subió un 0,27 por ciento en el cuarto trimestre de 2025, situando a la región como la segunda con mejor evolución de las comunidades autónomas, por encima del incremento nacional que se situó en el 0,16 por ciento, según la Estadística Continua de Población publicada este martes por el INE y consultada por Europa Press.

En concreto, la población de Castilla-La Mancha se situó en este periodo en 2.154.244 personas, frente a las 2.148.436 a 1 de octubre de 2025, lo que supone 5.808 personas más. Y en comparación con los datos de octubre del año anterior (2.113.135), la Comunidad Autónoma ha ganado 41.109 habitantes.

El incremento de población en el último trimestre es más acusado entre los hombres, con 3.717 más en enero de 2026 que en octubre de 2025, mientras que la población de mujeres aumenta en 2.091.

La provincia de Ciudad Real incrementa la población

Por provincias, Cuenca sitúa la nota discordante en el aumento general, con una pérdida de población de 56 habitantes, situándose en 200.828, frente a los 200.884 registrados en octubre.

Todas las demás provincias incrementan su número de habitantes, comenzando por Toledo, que incrementa en 2.797 habitantes para alcanzar los 770.286 en enero frente a los 767.489 de octubre. El segundo mayor incremento de ubica en la provincia de Guadalajara, con un aumento en 1.408 personas, alcanzando los 291.648 habitantes en enero frente a los 290.240 de octubre.

Por su parte, la población de la provincia de Ciudad Real se incrementó en 1.011 habitantes, llegando a los 498.197 frente a los 497.186 de octubre. Si se tiene en cuenta el dato interanual, comprándolo con la cifra de 1 de enero de 2025, la población en la provincia creció en 3.881 personas.

Del total de habitantes que hay en Ciudad Real, 453.269 son de nacionalidad española y 44.928 son extranjeros. También hay que destacar que en la provincia hay 250.483 mujeres frente a 247.714 hombres.

Mientras Albacete incrementó en 648, llegando a los 393.285 habitantes desde los 392.637 registrados en octubre.

Datos a nivel nacional

En total, la población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026.

Es el valor máximo de la serie histórica. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 442.428 personas.