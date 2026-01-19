La provincia de Ciudad Real acudirá a FITUR con récord en cifras turísticas

Ciudad Real va a acudir esta semana a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) con unas cifras de visitantes y pernoctaciones que suponen un récord para la provincia.

Y es que, a la espera de conocer el dato del mes de diciembre, lo que sí está confirmado es que entre enero y noviembre del año pasado la provincia recibió 419.000 visitantes y registró 700.000 pernoctaciones.

Se trata de la provincia que lidera el crecimiento del turismo rural en todo el país, como ha dicho en Onda Cero el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Miguel Ángel Díaz Brazales, quien también ha recordado que estos buenos datos tienen que ver con la calidad ya que de los 16 alojamientos de Castilla-La Mancha pertenecientes al Sistema de Calidad Turística en Destinos (SICTED), 11 son de la provincia de Ciudad Real.

Díaz Brazales asegura que entre este año y el siguiente la provincia “vivirá una explosión de la oferta hotelera” gracias a diferentes proyectos de hospederías. Por ejemplo, la de Villanueva de los Infantes en el Convento de Santo Domingo, con una inversión superior a los 6 millones de euros, está previsto que inicie las obras en febrero con un plazo de ejecución de 14 meses.

Y en la comarca de la Mancha, hay otros proyectos de hospederías, las de Herencia, Campo de Criptana y Alcázar de San Juan.

También habrá hospederías en Viso del Marqués, Aldea del Rey, Almadén y Torre de Juan Abad.

En FITUR, que se inaugurará el próximo miércoles día 21, el stand de Castilla-La Mancha tendrá una superficie de 1.600 metros cuadrados.

El día de la provincia de Ciudad Real será el último, el domingo 25 de enero.