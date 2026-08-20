Policía Nacional investiga el accidente de un niños de 10 años en una atracción de la feria en Ciudad Real

La Policía Judicial de la Policía Nacional está investigando el accidente de un menor de diez años que resultó herido de gravedad al salir despedido de una atracción de feria en Ciudad Real, y que se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Toledo con un traumatismo grave.

Así lo ha manifestado el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, a preguntas de los periodistas este jueves antes de asistir a la primera corrida de la Feria Taurina de la localidad, donde también ha apuntado que la atracción en la que ocurrió el accidente, el pasado fin de semana, "cumplía con todos los requisitos".

El regidor ha explicado que el caso "está en manos de la Policía Judicial y ellos son los que están levantando los diligentes atestados para dilucidar lo que ha pasado y las posibles responsabilidades", ha explicado el alcalde, que ha precisado que en este caso la investigación corresponde a la Policía Nacional.

Cañizares ha indicado que no dispone de información adicional sobre el estado del menor y ha señalado que la actividad "sigue funcionando sin ningún problema", antes de insistir en que ahora son los responsables de la investigación quienes deben determinar qué ocurrió y las posibles responsabilidades.

El servicio de emergencias 112, según ha publicado este jueves 'La Tribuna de Ciudad Real', recibió en la madrugada del domingo varias llamadas de personas que se encontraban en el recinto ferial y que alertaron de que un niño de diez años había salido despedido de una atracción.

El servicio de emergencias activó una UVI móvil, aunque finalmente no llegó a intervenir, mientras que los voluntarios de la agrupación municipal de Protección Civil, que disponía de un dispositivo permanente en la feria, acudieron al lugar y encontraron al menor fuera de la atracción.

Los voluntarios trasladaron inicialmente al niño al servicio de urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real, pero debido a la gravedad de las lesiones, los servicios sanitarios decidieron posteriormente su traslado al Hospital Universitario de Toledo, donde permanece ingresado en la UCI.