Uno de los heridos es menor de edad

Una persona fallecida y tres heridas tras colisionar dos turismos en Corral de Calatrava

Un hombre de 60 años ha fallecido y otras tres han resultado heridas este viernes tras la colisión entre dos turismos a la altura del kilómetro 7 de la CM-4112, dentro del término municipal de Corral de Calatrava (Ciudad Real).

Europa Press

Ciudad Real |

Accidente de tráfico en Corral de Calatrava
Accidente de tráfico en Corral de Calatrava | SCIS

Un hombre de 60 años ha fallecido y otras tres han resultado heridas este viernes tras la colisión entre dos turismos a la altura del kilómetro 7 de la CM-4112, dentro del término municipal de Corral de Calatrava (Ciudad Real).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 16.10 horas.

Accidente de tráfico en Carrion
Accidente de tráfico en Carrion | SCIS

Los tres heridos son una menor de 4 años, que ha sido trasladada en helicóptero en estado grave al Hospital General Universitario de Toledo y un hombre y una mujer, ambos de 35 años, que han sido trasladados al Hospital General de Ciudad Real, el hombre por una UVI y la mujer por una ambulancia de urgencias.

Hasta el lugar se ha desplazado, además de los medios sanitarios, efectivos de la Guardia Civil y bomberos de Puertollano, que han ayudado a desencarcelar al cuerpo del fallecido.

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