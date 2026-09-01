El Partido Popular de Ciudad Real pide al PSOE que respalde las concentraciones en apoyo a Ceuta

“ El Partido Popular estará con la gente en los pueblos de la provincia apoyando a Ceuta”. Así de tajante ha sido el presidente del PP provincial , Miguel Ángel Valverde, en rueda de prensa en Ciudad Real donde ha asegurado que en todos los ayuntamientos donde los populares gobiernan habrá concentraciones mañana miércoles a las 20 horas, y en los que no, también, porque las han convocado los grupos municipales.

Valverde ha explicado que “ante el ataque sin precedentes a la integridad nacional que ha ocurrido en Ceuta, por el sufrimiento que están padeciendo sus ciudadanos y por estar al borde de un estallido social y de un conflicto que puede traer graves consecuencias, la FEMP ha convocada concentraciones de apoyo al pueblo ceutí en todos los ayuntamientos de España para mañana y ha elaborado un manifiesto “libre de todo elemento de connotación política”, por lo que es sorprendente que el PSOE se haya desmarcado y haya dado instrucciones a sus alcaldes y cargos políticos de no convocar ni asistir”.

“Vamos a estar todos menos el PSOE , que una vez más ha vuelto a poner por delante del sufrimiento de los ciudadanos sus intereses de partido”.

El presidente del PP provincial ha lamentado que los socialistas del CLM y de Ciudad Real secunden esta instrucción dada por Sánchez, y se pregunta “qué van a hacer Page o los secretarios generales y de organización del PSOE ciudadrealeño, sin van a estar en algún ayuntamiento apoyando al pueblo de Ceuta o por el contrario van a obedecer, van a hacer seguidismo al líder, al caudillo Pedro Sánchez, bailando a su son y callando y otorgando como hemos viendo que hicieron con el COVID, la Dana o el accidente de Ademuz”.

Ha pedido al PSOE que se sume a las concentraciones “porque ya está bien de un gobierno que da la espalda a sus ciudadanos”. Hay que convocar elecciones ya, porque los españoles ya no aguantan más y tienen que expresarse “. “Y si los socialistas no quieren ir que no vayan pero que dejen a los vecinos que se manifiesten “ ha concluido.