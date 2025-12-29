Más de 800 firmas apoyan la instalación de un albergue público en Ciudad Real para personas sin hogar

Más de 800 personas han apoyado ya la iniciativa que se ha puesto en marcha a través de la plataforma “change.org” para reivindicar un albergue público en Ciudad Real para las personas sin hogar.

Se trata de una campaña que surgió hace unos días bajo el nombre “Hogar eres tú: por un albergue público permanente para las personas sin techo”. Una iniciativa que nació de un grupo de ciudadanos sensibilizados con la gente que vive en la calle y que ya ha recogido 838 firmas.

En Onda Cero hemos hablado con Carmen Palomino, una de las impulsoras de esta campaña de recogida de firmas que tiene como objetivo dar visibilidad y poner voz a los sin hogar y también sensibilizar a la sociedad y a los poderes públicos de la necesidad de dotar a Ciudad Real de un albergue público y abierto todo el año.

El año pasado ya falleció una persona sin techo en Navidad, vivía en un coche destartalado, y en estas últimas semanas ya han sido tres las personas sin hogar que han fallecido en Ciudad Real.

Albergue en una zona

Asegura que el albergue podría estar ubicado en la periferia o a las afueras de la capital, aunque lo mejor sería que se ubicara en una zona más céntrica para evitar la exclusión social de las personas sin techo.

Hace tiempo que un vecino quiso ceder un local para un albergue en una zona cercana al centro de Ciudad Real pero los vecinos se movilizaron en su contra.

Recuerda Carmen Palomino que un albergue en un punto céntrico no tiene que significar más delincuencia porque subraya que habría también más vigilancia por parte de la policía. Y en este sentido, señala que el centro de acogida de transeúntes de la calle Borja está en el centro y no hay problemas de inseguridad.

Recursos insuficientes en Ciudad Real

Carmen Palomino considera insuficientes lo actuales recursos que hay en Ciudad Real para acoger a personas sin hogar.

Por un lado, el centro de la calle Borja, dependiente del Ayuntamiento, solo abre cuando se registran temperaturas extremas en verano e invierno. Y el centro “Jericó” de Cáritas es muy selectivo a la hora de acoger a estas personas y únicamente pueden permanecer dos o tres días al mes.

Por eso, cree que es necesario un albergue público y abierto de manera permanente todo el año donde además las personas sin techo puedan estar acompañadas.

Confía en que el Ayuntamiento tome en consideración la propuesta de un albergue público aunque subraya que también otras administraciones, como Diputación y Junta de Comunidades, se tienen que involucrar en dar solución al problema de la gente que vive en la calle.