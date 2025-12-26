La Mancomunidad del Gasset garantiza para dos años el suministro del agua en Ciudad Real y su comarca

La Mancomunidad de Servicios Gasset celebró el pasado 18 de diciembre su último Pleno Ordinario del año, con la asistencia de los representantes de los siete ayuntamientos que integran la entidad: Ciudad Real, Miguelturra, Carrión de Calatrava, Torralba de Calatrava, Poblete, Alcolea de Calatrava y Picón.

Entre los asuntos abordados, destaca la aprobación por unanimidad del presupuesto para el ejercicio 2026, que asciende a 5,6 millones de euros. Esta cuantía supone duplicar la previsión habitual de ingresos de la Mancomunidad, como consecuencia de la asunción de los nuevos servicios de control y depuración de aguas residuales (EDAR).

Durante la sesión plenaria también se analizaron los informes presentados por la Dirección Técnica. El presidente de la Mancomunidad del Gasset, Francisco Cañizares, señala al respecto, que “ponen de manifiesto una reducción del consumo de agua del 5,3 % respecto al año anterior, así como un rendimiento técnico del 95 %, lo que refleja la eficiencia del sistema de abastecimiento gestionado por la Mancomunidad”.

En cuanto a la situación de los recursos hídricos, comenta Cañizares, “los embalses que abastecen a la Mancomunidad mantienen niveles de reserva que permiten garantizar el suministro de agua durante, al menos, los próximos dos años, sin necesidad de recurrir a trasvases ni a sondeos de emergencia”. En concreto, el embalse de Gasset almacena 25,1 hm³ (64,5 % de su capacidad) y el embalse de Torre de Abraham 122,7 hm³ (67 %). No obstante, desde la Mancomunidad se insiste en la importancia de continuar promoviendo un uso responsable del agua.

Respecto a la calidad del agua, los análisis realizados confirman la excelente calidad del agua potable suministrada. Cabe destacar la significativa reducción de la concentración de trihalometanos, que se sitúa entre 20 y 50 ppb incluso en los puntos más desfavorables de las redes de distribución, muy por debajo del límite máximo de 100 ppb establecido por el Real Decreto 3/2023.

Mancomunidad del Gasset

La Mancomunidad de Servicios Gasset fue constituida en el año 2011 con el objetivo de gestionar las infraestructuras de abastecimiento de agua desde los embalses de Gasset y Torre de Abraham, incluyendo la estación de tratamiento de agua potable (ETAP), hasta los depósitos de almacenamiento y distribución ubicados en el Parque Forestal de La Atalaya, en Ciudad Real.

El Pleno de la Mancomunidad reafirmó su apuesta firme por el modelo de gestión mancomunada del ciclo integral del agua, un sistema que ha demostrado importantes ventajas, entre ellas: una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos, reducción de costes, optimización de recursos humanos y materiales, simplificación y agilidad administrativa, mayor especialización y control de los servicios, y una gobernanza propia plenamente coordinada con los ayuntamientos mancomunados.