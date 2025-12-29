Una mujer de 84 años resulta herida tras una incendio en Puerto Lápice

Una mujer de 84 años de edad ha sufrido quemaduras e inhalación de humo tras el incendio que ha tenido lugar en su vivienda en la localidad de Puerto Lápice.

El aviso se ha recibido a las 00:56 horas de este lunes y el fuego se produjo en una vivienda unifamiliar situada en la calle Juan Carlos I, según ha informado el servicio de Emergencia de Castilla-La Mancha 112.

El incendio fue originado por un brasero eléctrico que prendió la faldilla de una mesa camilla.

La mujer fue atendida por un médico de urgencias y posteriormente fue trasladada por una UVI móvil al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

Al lugar del incendio también acudieron bomberos del parque de Alcázar de San Juan y Guardia Civil.