El fuego se inicio por un brasero

Una mujer de 84 años resulta herida tras una incendio en Puerto Lápice

Una mujer de 84 años de edad ha sufrido quemaduras e inhalación de humo tras el incendio que ha tenido lugar en su vivienda en la localidad de Puerto Lápice.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

La mujer fue trasladada al Hospital de Alcázar de San Juan
La mujer fue trasladada al Hospital de Alcázar de San Juan | OC

Una mujer de 84 años de edad ha sufrido quemaduras e inhalación de humo tras el incendio que ha tenido lugar en su vivienda en la localidad de Puerto Lápice.

El aviso se ha recibido a las 00:56 horas de este lunes y el fuego se produjo en una vivienda unifamiliar situada en la calle Juan Carlos I, según ha informado el servicio de Emergencia de Castilla-La Mancha 112.

El incendio fue originado por un brasero eléctrico que prendió la faldilla de una mesa camilla.

La mujer fue atendida por un médico de urgencias y posteriormente fue trasladada por una UVI móvil al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

Al lugar del incendio también acudieron bomberos del parque de Alcázar de San Juan y Guardia Civil.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer