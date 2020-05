Los principales ayuntamientos de Ciudad Real comprometen rebajas y exenciones en los tributos municipales

Caballero, Marín y Léon han debatido con los alcaldes de Ciudad Real, Puertollano, Alcázar de San Juan, Tomelloso y Valdepeñas, Pilar Zamora, Isabel Rodríguez, Rosa Melchor, Inmaculada Jiménez y Jesús Martín, respectivamente. Todos ellos han estado de acuerdo en adoptar decisiones en relación con distintas figuras tributarias para aliviar al empresariado, un colectivo que está viviendo estos difíciles momentos con especial preocupación.



Al mismo tiempo que se han estudiado rebajas y/o exenciones tributarias de competencia municipal para las empresas y profesionales autónomos que no han podido operar en este tiempo, cuando esto no es posible, pues estas medidas afectan a normativa de ámbito estatal o a la estabilidad presupuestaria o a la regla de gasto del ayuntamiento, así como a futuros ingresos procedentes de la participación en los ingresos del Estado, en ese caso se han articulado fórmulas de ayuda mediante subvenciones directas a las empresas locales para compensar los gastos como consecuencia de tasas de carácter municipal, por servicios que no han podido desarrollar.



En este sentido se han propuesto una serie de medidas que se llevarán a cabo por parte de estos ayuntamientos y que tienen que ver con reducción y en algunos casos supresión de la tasa de basuras, terrazas, mercadillo, hueco en la vía pública, y ocupación del espacio con carácter comercial, así como sobre la tasa de apertura o licencia urbanística sobre obras para la adaptación y reforma de locales y espacios para el desarrollo de la actividad comercial o profesional.



Igualmente, estos Ayuntamientos se han comprometido a estudiar y poner en marcha, en la medida de lo posible, ayudas y subvenciones que pondrán a disposición de empresas y profesionales autónomos, para el reinicio de la actividad o la compensación por gastos vinculados a impuestos locales como el impuesto de bienes inmuebles o el impuesto de vehículos de tracción mecánica, siempre que la legislación tributaria lo permita y sea compatible con la situación económica del ayuntamiento y su estabilidad presupuestaria.



Totas estas medidas no sólo pretenden ayudar a los pequeños y medianos empresarios que se han visto afectados en su actividad por una emergencia sanitaria inédita y sin precedentes sino también para facilitar un clima favorable a la creación de nuevas iniciativas empresariales a medida de que el desconfinamiento ordenado por el Gobierno de España vaya cubriendo las fases anunciadas si la evolución de la epidemia lo permite.



Caballero ha emplazado a la Federación de Empresarios y a la Cámara de Comercio para próximos encuentros y contactos que habrán de derivar en la toma de acuerdos en el mismo sentido con los alcaldes y alcaldesas de pueblos de la provincia que cuentan con un volumen de vecinos y vecinas que oscila entre 10.000 y 20.000 habitantes.