El invierno dejó 150 hm3 de agua más en los pantanos de Ciudad Real

La estación de inverno dejó un incremento importante en las reservas hídricas de los embalses de la provincia de Ciudad Real, debido sobre todo a las intensas lluvias de finales de enero y del mes de febrero.

En total, los tres meses de invierno significaron casi 150 hectómetros cúbicos más de agua en los pantanos de la provincia, que actualmente almacenan 446. Esta cifra viene a ser un aumento de cerca del 30% en el nivel de agua retenida, y ahora estos embalses están al 87% de su máxima capacidad de llenado.

Por cuencas, los embalses de Ciudad Real pertenecientes al Guadiana incrementaron sus reservas en 138 hm3 durante el invierno, ahora retienen 326 y están al 82%.

Mientras las dos presas de la cuenca del Guadalquivir, las de Montoro y Fresneda, aumentaron en 16 hm3 sus reservas de agua, actualmente tienen más de 124 y se encuentran al 100% de su máxima capacidad.

Todos los pantanos aumentaron sus recursos en invierno

Por embalses, el que aumentó más cantidad de agua en invierno fue Torre de Abraham, con 60 hectómetros cúbicos más. Aunque también destacan dos pantanos que hace unos meses estaban casi secos.

Por un lado, La Cabezuela, que abastece a pueblos de Campo de Montiel, pasó de 2 a 25 hm3 durante los meses de invierno y ahora está al 58%.

Mientras, Vega del Jabalón, que abastece de agua al Campo de Calatrava, cuadriplicó sus reservas, pasando de 4 a 16 hm3 y se encuentra al 49% de su máxima capacidad.

Vega del Jabalón cuadriplicó sus reservas de agua en invierno | OC

El resto de pantanos de la provincia también aumentaron sus reservas hídricas en invierno. El Vicario lo hizo en 18 hm3, Montoro sumó 11 hm3, El Gasset 10 hm3, otros 8 hm3 el embalse de Peñarroya, 4 en Fresneda y Puente Navarro y 3 hm3 ganó Puerto de Vallehermoso.

Actualmente seis embalses de la provincia continúan desembalsando agua, aunque ya lo hacen de manera poco significativa. Son Torre de Abraham, El Vicario, Puerto de Vallehermoso, Peñarroya, Montoro y Fresneda.