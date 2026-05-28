Investigan al conductor de un vehículo por homicidio imprudente y abandono del lugar del accidente en Porzuna

La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de homicidio imprudente y por otro delito contra la seguridad vial por abandono del lugar del accidente.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:15 horas del día 8 de marzo de 2026 en el punto kilométrico 3’200 de la carretera CR-7223 (El Robledo-El Torno), en el término municipal de Porzuna (Ciudad Real), cuando el ahora investigado atropelló a una peatona que transitaba por dicho punto, causándole la muerte de forma instantánea, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado de prensa.

Después de ocurrir el siniestro vial, el conductor del vehículo implicado en los hechos abandonó el lugar, dándose a la fuga sin atender a la víctima ni esperar la llegada de los agentes policiales ni de los servicios de emergencia.

Tras una ardua, compleja y dilatada investigación, agentes de Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real, en estrecha colaboración con el Subsector de Tráfico de Burgos y, especialmente con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, han conseguido identificar al vehículo implicado en el siniestro vial, así como investigar a su conductor en Burgos como presunto autor de un delito de homicidio imprudente y otro de abandono del lugar del accidente.

Las diligencias serán remitidas a la Sección Civil y de Instrucción, plaza número 7, del Tribunal de Instancia de Ciudad Real.