Investigan a un cazador por abatir ilegalmente un corzo en Moral de Calatrava

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) han investigado a un varón como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna, tras ser sorprendido abatiendo un corzo de forma ilegal en el término municipal de Moral de Calatrava (Ciudad Real).

Los agentes tuvieron conocimiento de la posible comisión de un acto de caza furtiva en el coto denominado “El Hierro”, por lo que se puso en marcha un dispositivo de investigación para esclarecer lo ocurrido.

El 16 de marzo durante una inspección ocular realizada en este coto, los agentes localizaron restos de sangre y pelo en el camino de Almagro a Santa Cruz de Mudela. Este hallazgo permitió confirmar que el disparo se efectuó desde un camino público, constituyendo una infracción grave al realizarse el lance desde una zona de seguridad, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado de prensa.

La investigación continuó en los días posteriores, permitiendo constatar que el animal había sido abatido en horario crepuscular y en plena época de veda. Tras una búsqueda minuciosa en los alrededores, los efectivos localizaron el cuerpo decapitado del espécimen, el cual había sido arrastrado y escondido entre la vegetación para dificultar el hallazgo.

Finalmente, tras las gestiones practicadas los agentes lograron identificar al supuesto autor de los hechos, procediéndose a la incautación del arma empleada, un rifle y a la recuperación de la cabeza del animal, el trofeo.

El investigado ha sido puesto a disposición de los Tribunales de Instancia de Valdepeñas, ante los cuales deberá responder por un presunto delito contra la flora y la fauna.

Con esta actuación la Guardia Civil reitera su compromiso con la protección del medio ambiente y la vigilancia de las normativas cinegéticas, esenciales para garantizar la conservación de la biodiversidad y la seguridad ciudadana en las zonas rurales.