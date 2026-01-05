La ilusión vence al frío en una Cabalgata de Reyes histórica en Ciudad Real

La Cabalgata de Reyes Magos volvió a convertir las calles de Ciudad Real en un escenario de ilusión compartida, tradición y convivencia, en una tarde en la que según datos de la Policía Municipal 32.000 personas acompañaron el desfile pese a las bajas temperaturas.

La ciudad respondió con entusiasmo a una de las celebraciones más esperadas de la Navidad, que se desarrolló con normalidad y una excelente acogida por parte del público.

El cortejo real partió a las 18:30 horas desde el Parque Gasset y avanzó por el centro urbano arropado por familias, niños y niñas expectantes y un ambiente festivo constante.

Plaza Mayor | OC

Más de 700 integrantes de la comitiva dieron forma a un desfile dinámico y participativo, que permitió un contacto cercano con el público a lo largo de todo el recorrido.

Reparto de 6.600 caramelos blandos y sin gluten, 87.000 nubes dulces, osos de peluche, pelotas…

La edición de este año reforzó especialmente el reparto de dulces y regalos, con la distribución de 6.600 kilos de caramelos blandos sin gluten, 1.000 osos de peluche, 3.000 cucuruchos grandes, 1.500 cucuruchos medianos, 87.000 nubes de golosina y 1.500 pelotas, una apuesta que permitió llegar a un mayor número de niños y niñas y que fue recibida con entusiasmo a lo largo de todo el recorrido.

La animación musical adquirió también un papel destacado, con la participación de tres charangas y la incorporación, como novedad, de cuatro puntos de animación con DJ distribuidos a lo largo del recorrido de Sus Majestades, lo que contribuyó a mantener un ambiente festivo continuo durante toda la tarde.

Cabalgata de los Reyes Magos | OC

A las 21:00 horas, los Reyes Magos de Oriente llegaron a una Plaza Mayor completamente llena, donde el alcalde de Ciudad Real y miembros de la Corporación Municipal les dieron la bienvenida.

Hasta ese momento, la espera estuvo amenizada por distintas propuestas musicales que crearon un clima de expectación y celebración entre el numeroso público congregado.

Una Plaza Mayor entregada

Desde el escenario de la Plaza Mayor, Melchor, Gaspar y Baltasar se dirigieron a los niños y niñas de la ciudad y a todos los presentes, en uno de los momentos más emotivos de la noche, arropados por una plaza entregada.

Cabalgata de los Reyes Magos | OC

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha valorado muy positivamente el desarrollo de la Cabalgata, destacando la participación ciudadana, la implicación de los colectivos colaboradores y el comportamiento ejemplar del público.

Una vez más, la ciudad demostró su capacidad para disfrutar de una celebración que refuerza la ilusión, la tradición y el sentimiento de comunidad.