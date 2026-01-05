La ilusión vence al frío en una Cabalgata de Reyes histórica en Ciudad Real

La Cabalgata de Reyes Magos volvió a convertir las calles de Ciudad Real en un escenario de ilusión compartida, tradición y convivencia, en una tarde en la que según datos de la Policía Municipal 32.000 personas acompañaron el desfile pese a las bajas temperaturas.
La ciudad respondió con entusiasmo a una de las celebraciones más esperadas de la Navidad, que se desarrolló con normalidad y una excelente acogida por parte del público.
El cortejo real partió a las 18:30 horas desde el Parque Gasset y avanzó por el centro urbano arropado por familias, niños y niñas expectantes y un ambiente festivo constante.
Más de 700 integrantes de la comitiva dieron forma a un desfile dinámico y participativo, que permitió un contacto cercano con el público a lo largo de todo el recorrido.
Reparto de 6.600 caramelos blandos y sin gluten, 87.000 nubes dulces, osos de peluche, pelotas…
La edición de este año reforzó especialmente el reparto de dulces y regalos, con la distribución de 6.600 kilos de caramelos blandos sin gluten, 1.000 osos de peluche, 3.000 cucuruchos grandes, 1.500 cucuruchos medianos, 87.000 nubes de golosina y 1.500 pelotas, una apuesta que permitió llegar a un mayor número de niños y niñas y que fue recibida con entusiasmo a lo largo de todo el recorrido.
La animación musical adquirió también un papel destacado, con la participación de tres charangas y la incorporación, como novedad, de cuatro puntos de animación con DJ distribuidos a lo largo del recorrido de Sus Majestades, lo que contribuyó a mantener un ambiente festivo continuo durante toda la tarde.
A las 21:00 horas, los Reyes Magos de Oriente llegaron a una Plaza Mayor completamente llena, donde el alcalde de Ciudad Real y miembros de la Corporación Municipal les dieron la bienvenida.
Hasta ese momento, la espera estuvo amenizada por distintas propuestas musicales que crearon un clima de expectación y celebración entre el numeroso público congregado.
Una Plaza Mayor entregada
Desde el escenario de la Plaza Mayor, Melchor, Gaspar y Baltasar se dirigieron a los niños y niñas de la ciudad y a todos los presentes, en uno de los momentos más emotivos de la noche, arropados por una plaza entregada.
El Ayuntamiento de Ciudad Real ha valorado muy positivamente el desarrollo de la Cabalgata, destacando la participación ciudadana, la implicación de los colectivos colaboradores y el comportamiento ejemplar del público.
Una vez más, la ciudad demostró su capacidad para disfrutar de una celebración que refuerza la ilusión, la tradición y el sentimiento de comunidad.