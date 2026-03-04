Gasolineras de Ciudad Real advierten de la subida paulatina en el precio del combustible "pero no se espera alcanzar los 2 euros"

Los gasolineros de la provincia de Ciudad Real han trasladado un mensaje de tranquilidad a los consumidores ante el incremento en el precio del petróleo, que puede conllevar también el aumento en el precio de los combustibles, debido al conflicto bélico en Oriente Próximo.

Ayer ya se podían ver en Ciudad Real algunas colas en estaciones de servicio para abastecer a los vehículos de gasolina o gasóleo ante una previsible subida importante en los precios de los combustibles. Incluso alguna gasolinera llegó a quedarse sin producto.

En cualquier caso, la vicepresidenta de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicios, Eva María Imedio, asegura que no se contempla ningún problema de abastecimiento y que el suministro está garantizado.

Imedio ha manifestado que el propio empresario es el que intenta aguantar y sujetar el aumento en los precios aunque lo previsible es que en los próximos días el combustible suba sus tarifas.

De todas formas, no espera que se alcancen los 2 euros el litro como ya ocurrió en el año 2022.