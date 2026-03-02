EMUSER recibe más de 460 solicitudes presenciales para el sorteo de 12 VPO en Ciudad Real

La Empresa Municipal de Servicios (EMUSER) del Ayuntamiento de Ciudad Real ha recibido 462 solicitudes presenciales para concurrir a la oferta de doce viviendas de protección oficial situadas en la calle Cantábrico 5, 7 y 9.

El pasado viernes se cerró el plazo para presentar solicitudes, aunque a las que se hicieran de manera presencial hay que sumar todavía las que se enviaron por vía telemática.

El gerente de la EMUSER, Miguel Ángel Poveda, ha dicho en Onda Cero que es una cifra a tener en cuenta porque demuestra que hay una preocupación por el tema de la vivienda.

Un total de 11 VPO que se ofertan tienen dos dormitorios y está destinadas a jóvenes menores de 35 años, mientras que otra vivienda, que cuenta con tres dormitorios, va dirigida a personas mayores de esa edad.

Salen a la venta con precios que oscilan entre 108.000 y 118.000 euros, a los que se debe añadir el 4% del IVA. Son los mismos precios con el que salieron inicialmente a la venta en la promoción del año 2013.

Jornada de puertas abiertas y sorteo público

Poveda ha explicado a primeros de marzo, el 4 o 5, se publicará la lista de inscritos en la web de EMUSER. A mediados de marzo se celebrará una jornada de puertas abiertas para que los aspirantes puedan elegir la vivienda que les gustaría.

Y a finales de marzo o primeros de abril tendrá lugar un sorteo público ante notario de las doce VPO que oferta el Ayuntamiento.

Desde que en 2005 el consistorio creó la EMUSVI, lo que ahora se conoce como EMUSER, se llegó a adjudicar 998 viviendas de 14 promociones públicas en Ciudad Real.