El PP ya ha elegido al 80% de sus candidatos en la provincia de Ciudad Real

El Partido Popular ya ha elegido al 80% de los candidatos a las alcaldías en la provincia de Ciudad Real de cara a las elecciones municipales de 2027 y muchos de los actuales alcaldes del PP van a repetir encabezando las listas.

Así lo ha asegurado el presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde, quien ha señalado que el objetivo será presentar candidaturas en los 102 municipios y tres EATIM que hay en Ciudad Real.

Recuerda que, excepto la capital, en los municipios de más de 20.000 habitantes la elección de los candidatos depende de la dirección regional del partido.

En este sentido, asegura que los actuales alcaldes de Puertollano y Tomelloso van a volver a presentarse, mientras que en los casos de Alcázar de San Juan y Valdepeñas los cabezas de lista del PP se tendrán que elegir con calma.

Entre los alcaldes de la provincia que no van a repetir candidatura está precisamente Miguel Ángel Valverde, quien ha avanzado que con casi toda seguridad será Santiago Gómez, presidente de la Junta Local del PP y actual teniente de alcalde, el que encabece la lista popular para el ayuntamiento de Bolaños de Calatrava.

Eso sí, Valverde también estará en la candidatura para poder aspirar a revalidar su cargo de presidente en la Diputación de Ciudad Real.