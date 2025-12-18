La Diputación de Ciudad Real ha transferido recursos a todos los pueblos de la provincia por 85 millones de euros en 2025

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, ha ofrecido este jueves, acompañada del viceportavoz y vicepresidente Adrián Fernández, su última rueda de prensa del año, que en esta ocasión ha servido para hacer balance de la gestión del ejercicio del 2025.

Una comparecencia en la que se ha puesto el acento en la transferencia de recursos a todos los pueblos de la provincia por más de 85 millones de euros, cifra que ha calificado de “inversión “histórica” en el marco de las políticas que impulsa el presidente de la institución, Miguel Ángel Valverde, orientadas a luchar contra la despoblación y avanzar en la modernización de la Administración provincial con el objetivo de mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía.

Rocío Zarco ha dicho que la gestión de 2025 ha sido especialmente intensa, marcada por el esfuerzo conjunto de todas las áreas y por la finalidad común de beneficiar tanto a los municipios como a los ciudadanos de la provincia.

Zarco ha señalado que la totalidad de los municipios de la provincia han sido beneficiarios de estas transferencias, con una atención especial a los de menor población, que reciben una cuantía superior por habitante.

Ha precisado que la mayor parte de estas ayudas se han articulado a través de convocatorias públicas en régimen de concurrencia competitiva publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, mientras que el resto corresponden a subvenciones nominativas aprobadas en los distintos plenos celebrados a lo largo del año 2025, igualmente publicadas en dicho boletín.

A qué se han dedicado los 85 millones

Ha desglosado el destino de los más de 85 millones de euros comenzando por las políticas activas de empleo, que han supuesto una transferencia directa de 20 millones de euros a los ayuntamientos.

El citado montante incluye el copago del Plan de Empleo Conjunto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial, por importe de 6.700.000 euros, un Plan de Empleo propio de la Diputación dotado con 7 millones de euros, un Plan de Empleo propio extraordinario con una cuantía de 5 millones de euros así como la convocatoria La Diputación en tu Colegio, con una dotación de 1.300.000 euros.

En materia de infraestructuras, Zarco ha indicado que la inversión alcanza casi 56 millones de euros, distribuidos entre un Plan de Obras 2025 dotado con 15 millones de euros, un Plan de Renovación de Redes de Abastecimiento con 5 millones de euros, un Plan Extraordinario de Obras 2025 con otros 15 millones de euros, subvenciones nominativas para inversiones municipales por valor de 2.600.000 euros y actuaciones vinculadas a situaciones de excepcionalidad y urgencia, como las ayudas concedidas a Torre de Juan Abad o a Castellar de Santiago por incidencias meteorológicas, que suman la cantidad de 2.839.000 euros.

A estas actuaciones hay que añadir 1.400.000 euros destinados a infraestructuras turísticas, 1 millón de euros del Plan de Inversiones en Aldeas puesto en marcha en 2023, 1,5 millones de euros del Plan de Caminos, 1 millón de euros para el convenio del Paseo del Bosque, 80.000 euros para una inversión en el consultorio médico de Fernán Caballero, 10 millones de euros procedentes de fondos EDIL para inversiones en municipios integrados en el Grupo de Desarrollo Rural Alto Guadiana–Mancha y 500.000 euros destinados a la convocatoria de agrupaciones de Protección Civil.

En cuanto a subvenciones de gasto corriente, la portavoz del Gobierno de la Diputación ha indicado que el montante total asciende a 8.730.000 euros, distribuidos entre el Plan de Apoyo a Municipios con 5.100.000 euros, subvenciones nominativas de gasto corriente por 2 millones de euros, apoyo nutricional a mayores de la provincia para financiar el cien por cien del coste del servicio con 1.600.000 euros y ayudas para campañas de Navidad dirigidas a los ayuntamientos por valor de 30.000 euros.

Asimismo, ha señalado que la Diputación ha destinado 200.000 euros a actividades de promoción económica vinculadas a ferias locales y a la promoción de productos agroalimentarios, 181.600 euros a actuaciones en materia de atención a las personas e igualdad, 354.000 euros a actividades culturales desarrolladas en los municipios y 328.000 euros a deporte, incluyendo escuelas deportivas y actividades organizadas directamente desde los ayuntamientos.

Zarco ha querido dejar claro esta mañana que los 85 millones de euros invertidos “son números y no palabras” y representan el compromiso del Equipo de Gobierno de la Diputación con la provincia de Ciudad Real, con sus municipios y con todos sus habitantes, así como el compromiso del presidente Miguel Ángel Valverde por seguir trabajando para que la provincia continúe creciendo, avanzando en la lucha contra la despoblación y en la modernización de la administración provincial en beneficio de todos los ciudadanos.

En esta línea, ha vaticinado que con el presupuesto de 2026, recientemente aprobado, la inversión destinada a los ayuntamientos será superior, incorporando nuevas convocatorias y ampliando las existentes, con el objetivo de reforzar el apoyo institucional a los municipios y mejorar la prestación de servicios públicos en toda la provincia.

Y ha finalizado deseado a los presentes una Feliz Navidad y un Próspero Año 2026. No obstante, ha emplazado a todos los medios para el próximo lunes, 22 de diciembre, que tendrá lugar el tradicional encuentro navideño con los medios de comunicación de la provincia.