La Diputación de Ciudad Real aprueba el presupuesto de 2025 con el voto en contra del PSOE

El pleno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado los presupuestos del año 2025, con el apoyo del equipo de Gobierno formado por Partido Popular y Vox y el voto en contra del Grupo Socialista.

Se trata del presupuesto más elevado en la historia de la institución provincial, 165 millones de euros. Unas cuentas que aumentan en más de un 11%, es decir, 17 millones de euros más respecto al presupuesto del presente ejercicio.

El vicepresidente responsable del área de Hacienda, Adrián Fernández, ha manifestado que se trata de un presupuesto elaborado para los pueblos de la provincia y en el que crecen la mayoría de las partidas. Unas cuentas reales, equilibradas y pensadas en hacer una provincia mejor y van a significar un antes y un después.

PSOE vota en contra

Por su parte, el portavoz del PSOE, José Manuel Bolaños, asegura que los presupuestos de la Diputación no son reales, no luchan contra la despoblación, no son municipales y cargan a los ayuntamientos el incremento de la tasa de basura, los costes de la seguridad social del plan de empleo y del servicio de bomberos.

En su opinión, estos presupuestos fracasan en el objetivo de mejorar las redes de abastecimiento al contemplar solo 5 millones de euros y son unas cuentas que suponen un paso atrás, con lo que la Diputación de Ciudad Real pierde prestigio y reputación.

Las nueve enmiendas del PSOE, que ascendían a 12 millones de euros, han sido rechazadas por el equipo de Gobierno.

Principales partidas del presupuesto de la Diputación

En los presupuestos del próximo año destacan los 10 millones de euros para carreteras, 20 millones para el plan de obras o un plan de empleo propio de la Diputación de 7 millones de euros, a los que se sumarán otros 6,8 millones que esta administración aportará al plan de empleo de la Junta de Comunidades.

También se contemplan 10 millones de euros como anticipos sin intereses para los ayuntamientos y en general para los consistorios de la provincia se destinan más de 40 millones de euros.

Por su parte, para la Feria Nacional del Vino, FENAVIN, se presupuestan 6,5 millones de euros, se recoge un millón para llevar la tecnología 5G y Wifi a todas las poblaciones de la provincia, habrá 350.000 euros para impulsar la tauromaquia y sube hasta los 1,6 millones el programa de apoyo nutricional.