La Diócesis de Ciudad Real ingresó un 22% más de aportaciones de fieles el año pasado

La Diócesis de Ciudad Real ha presentado los datos económicos del año 2025 que contemplan un resultado positivo de más de 3 millones de euros.

Los gastos han descendido un 3,5% llegando a los 19,5 millones aunque la inversión de recursos para actividades asistenciales tuvo un incremento de casi un 25%. Destacan los 8,7 millones para acciones pastorales y asistenciales, 3,2 millones para mantenimiento y conservación de templos, iglesias, ermitas y parroquias y casi 1,5 millones de euros para rehabilitación de templos.

En cuanto a los ingresos, el año pasado fueron de 24 millones de euros. Isabel Oviedo, del equipo de administración diocesana, ha destacado las aportaciones directas de los fieles que crecen en un 22,6% y alcanzaron los 9,5 millones de euros.

Día de la Iglesia Diocesana y casa sacerdotal de Ciudad Real

Por su parte, el obispo de Ciudad Real, Abilio Martínez, ha presentado el Día de la Iglesia Diocesana que se va a celebrar bajo el lema “Dios cuenta contigo”.

Ha avanzado que se está elaborando un Plan Diocesano de Pastoral y en cuanto a la casa sacerdotal de Ciudad Real, que se abrió el pasado mes de abril, ha dicho que ya son 12 los sacerdotes que se han trasladado hasta estas instalaciones.

Están abiertas las habitaciones de la planta intermedia y el resto se irán habilitando según vayan acudiendo más curas.

Ratificación de Emilio Martín Aguirre

Por otro lado, el obispo ha confirmado que ayer firmó la ratificación de Emilio Martín Aguirre como nuevo presidente de la Asociación de Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real y solo queda el trámite del juramento del cargo.

Cifras de la Diócesis de Ciudad Real

Actualmente, en la Diócesis de Ciudad Real hay 167 sacerdotes y 287 religiosos y religiosas. También hay 123 monjas de clausura en once monasterios de la provincia y 114 misioneros.

Además, la Diócesis cuenta con más de 2.200 catequistas, más de 1.000 voluntarios de Cáritas y 231 voluntarios de Manos Unidas.

Y en el ámbito educativo, destaca que la inmensa mayoría de los alumnos eligen clase de Religión tanto en la educación público como en la privada concertada. La actividad caritativa y asistencial atendió el año pasado a más de 15.000 personas en la Diócesis de Ciudad Real.