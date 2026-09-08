Detienen hasta cuatro veces en dos meses al presunto autor de diecinueve delitos contra el patrimonio en Manzanares

La Guardia Civil detiene en Manzanares al presunto autor de diecinueve delitos contra el patrimonio, tanto en establecimientos comerciales, como en vehículos, así como estafas por uso fraudulento de tarjetas de crédito.

Durante el pasado mes de julio se detectó en esta localidad un aumento de los robos con fuerza en vehículos y en establecimientos comerciales, teniendo lugar principalmente durante la noche por lo que se inició por parte de los agentes la Operación Lofus, con la finalidad de identificar y detener a los autores de estos hechos, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

En el transcurso de la investigación fueron apareciendo nuevos delitos de la misma tipología, concretamente robos en interior de trasteros residenciales y locales comerciales tanto en Manzanares como en Membrilla, pudiendo los investigadores finalmente identificar a uno de los presuntos autores.

Ante esta situación se intensificó la vigilancia sobre el principal investigado, consiguiendo detenerlo en dos ocasiones, la primera mientras robaba en el interior de un vehículo y la segunda al ser interceptado en la vía pública con efectos procedentes de varios robos, recuperando numerosos objetos que fueron posteriormente reconocidos y entregados a sus legítimos propietarios.

En la segunda fase de esta investigación se llevó a cabo una minuciosa labor de análisis de datos bancarios, lo que permitió vincular directamente al mismo investigado con tres delitos de estafa por uso fraudulento de las tarjetas de crédito que sustraía en los robos, siendo detenido dos veces más, pasando esta última vez por disposición judicial a prisión preventiva.

A este sujeto se le atribuyen once delitos de robo y hurto en interior de vehículo, cinco delitos de robo en establecimientos comerciales y en trasteros de viviendas y tres delitos de estafa bancaría.

Las diligencias y el detenido fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Manzanares.