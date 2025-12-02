Almacenaban y distribuían la droga a otros traficantes

Detienen a 3 personas y desmantelan un importante punto de distribución y venta de cocaína en Ciudad Real

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a tres personas como presuntos responsables del almacenamiento, procesamiento y distribución de estupefacientes en la provincia.

Onda Cero Ciudad Real

Ciudad Real |

Material intervenido por la Policía Nacional
Material intervenido por la Policía Nacional | OC

Los tres detenidos, dos hombres y una mujer, integraban el escalón más alto del entramado criminal dedicado al tráfico de drogas, encargándose del almacenamiento y procesamiento de la cocaína para su posterior venta por parte de pequeños traficantes que distribuían la droga por toda la provincia de Ciudad Real.

La investigación policial permitió identificar a los presuntos traficantes y localizar un garaje que utilizaban para guardar el estupefaciente y en el que también se encontró un pequeño laboratorio con todos los útiles necesarios para el corte y la manipulación de la cocaína, interviniéndose 1.074 gramos de dicha sustancia, dos básculas de precisión, y útiles para el corte y la adulteración de la droga.

Además, se realizó otro registro en el domicilio de los detenidos, en el que se encontraron 30.675 euros en efectivo procedentes de la actividad delictiva.

