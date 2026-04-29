Culmina la obra de la Ciudad Administrativa de Ciudad Real, que podría estar a plena operatividad tras el verano

El antiguo hospital del Carmen de Ciudad Real se convertirá antes de que finalice el verano en la nueva Ciudad Administrativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tras culminar una rehabilitación integral con una inversión de 40 millones de euros que permitirá concentrar en un único espacio todos los servicios que la administración regional presta en esta ciudad.

El inmueble, ubicado en una parcela de 18.000 metros cuadrados y con 26.000 metros cuadrados construidos repartidos en nueve plantas, permitirá reunir en un mismo espacio las ocho delegaciones que la Junta mantiene actualmente repartidas por distintos puntos de la ciudad.

En total, trabajarán en él alrededor de 1.200 empleados públicos y se estima una afluencia diaria de otros 1.200 ciudadanos que se desplazarán hasta este punto de la capital provincial a realizar sus trámites con la administración.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, y el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, han visitado este miércoles el inmueble para recepcionar la obra por parte de la empresa constructora.

El consejero de Hacienda ha explicado que con la finalización de las obras se ha completado la primera fase del proyecto y se ha iniciado ya la segunda, centrada en el equipamiento del edificio. Mientras, la tercera pasará por el traslado progresivo de los servicios, previsto entre los meses de junio y julio.

Ruiz Molina ha señalado que el objetivo es que el complejo esté plenamente operativo tras el verano, una vez concluyan unas mudanzas que ha calificado de "complejas" y que ya cuentan con un planning definido.

El titular de Hacienda ha destacado además que la actuación ha contado con financiación europea, con 11 millones de euros procedentes de fondos Next Generation, y ha subrayado que el edificio presenta altos estándares de eficiencia energética.

En este sentido, ha indicado que contará con 150 paneles solares y que está diseñado para ser prácticamente autosuficiente, reduciendo al mínimo el gasto en calefacción y electricidad.

Asimismo, ha defendido que este proyecto permitirá avanzar hacia un modelo de ventanilla única, facilitando que los ciudadanos puedan realizar todos sus trámites en un mismo espacio y evitando la dispersión actual de servicios en distintos inmuebles que, según ha recordado, requerían importantes obras de mejora.

UN EDIFICIO INAUGURADO EN 1978

Por su parte, el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, ha puesto en valor la recuperación de un edificio emblemático para la ciudad, inaugurado en 1978 por los Reyes de España y en funcionamiento hasta 2005, que posteriormente quedó en desuso y sufrió un importante deterioro tras la construcción y puesta en marcha del nuevo Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Caballero ha recordado que el inmueble continuó teniendo algunos usos asistenciales y forenses hasta 2013, pero ha asegurado que fue a partir de entonces cuando comenzó un proceso de deterioro acelerado, que ha atribuido a la falta de actuación del Gobierno regional de María Dolores de Cospedal.

En este sentido, ha criticado que el edificio "se dejó indefenso" y sin protección, lo que favoreció actos vandálicos y un deterioro que, según ha señalado, alcanzó en pocos años cerca del 40%.

El vicepresidente segundo ha sostenido que durante ese periodo hubo "dejadez y negligencia" por parte del anterior Ejecutivo autonómico, pese a las advertencias para preservar el inmueble, y ha contrapuesto esa etapa con la actual intervención, que ha permitido recuperar el edificio y devolverle un uso público.

Caballero ha asegurado que la rehabilitación permitirá no solo mejorar la prestación de servicios públicos, sino también dinamizar el entorno urbano, donde ya se está generando nueva actividad económica.

En este sentido, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los comerciantes del centro y ha avanzado que los edificios que quedarán libres tras el traslado tendrán nuevos usos, principalmente residenciales.

EXTENDER EL MODELO A OTRAS CAPITALES

A preguntas de los periodistas sobre si se plantea extrapolar este modelo a otras capitales de la región, el consejero de Hacienda ha señalado que este proyecto de recuperación de edificios en desuso podría extenderse a otras ciudades de la comunidad autónoma, como Cuenca, con el objetivo de aprovechar infraestructuras existentes y darles una nueva utilidad al servicio de la ciudadanía.

En este sentido, ha explicado que el planteamiento del Gobierno regional pasa por reutilizar inmuebles que forman parte del paisaje urbano y que han quedado sin actividad, evitando su degradación y contribuyendo al mismo tiempo a dinamizar los entornos en los que se ubican.

Así, ha apuntado que ya se analizan posibles actuaciones similares en otras capitales de la comunidad autónoma.

El objetivo, según ha concluido, es generalizar un modelo que combine la recuperación del patrimonio construido con la mejora de los servicios públicos, evitando que ningún edificio en desuso quede abandonado y favoreciendo su integración en la vida económica y social de las ciudades.