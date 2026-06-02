Ciudad Real será la “capital de la caza” del 8 al 21 de junio

Desde el 8 al 21 de junio la capital acogerá la celebración de un programa de actividades que pone en marcha ATICA CLM, con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Real, con el objetivo de seguir acercando a la sociedad la realidad del medio rural y el verdadero valor de la actividad cinegética.

La concejal de Turismo, Cristina Galán, y la presidenta de ATICA CLM, Ángela Ormeño, han sido las encargadas de dar a conocer las iniciativas enfocadas en la difusión de elementos relacionados con la gastronomía, la cultura, las tradiciones y la identidad de un territorio muy ligado a la caza.

Cristina Galán ha agradecido el trabajo que desde hace años está haciendo ATICA. La edil ha subrayado el notable impacto económico que la actividad cinegética tiene en la ciudad, que se ha convertido en una auténtica referencia para el turismo cinegético.

“Tenemos que estar orgullosos de ser la capital de la caza”, ha afirmado, por lo que el consistorio apoya decididamente iniciativas como este calendario de eventos que dan buena medida de lo que supone la caza “como motor de desarrollo económico, social y turístico para Ciudad Real”.

Actividades programadas | OC

Programación

La programación de actividades comenzará con la exposición fotográfica “Caza, campo y naturaleza” en el Antiguo Casino. Del 8 al 21 de junio los visitantes podrán descubrir 200 imágenes tomadas por profesionales y aficionados que reflejan paisajes, fauna, tradiciones y la realidad del territorio. El día 11 se celebrará una cata de aceite de oliva virgen extra y carne de caza, para demostrar su enorme potencial, bajo el título “La arquitectura del AOVE”.

El 12 de junio, en el marco de la celebración de la Noche Blanca de Ciudad Real, ATICA desarrollará en la Plaza del Pilar actividades infantiles, gastronómicas y culturales destinadas a las familias, en una propuesta que pretende acercar el campo a la sociedad.

Y el calendario de iniciativas se cerrará el 13 de junio, en las instalaciones de IFEDI, con la entrega de la X edición de los premios “Pasión por la Caza” que reconocen el esfuerzo y la dedicación de quienes contribuyen al desarrollo y la conservación del mundo rural y cinegético.

La presidenta de ATICA CLM se ha mostrado convencida de que estas jornadas servirán “para mostrar una imagen real del campo: un espacio de conservación, tradición, convivencia, gastronomía, cultura y futuro”.

Ángela Ormeño considera que las actividades ayudarán a “abrir nuestras puertas, compartir conocimientos y acercar nuestra realidad a todos los ciudadanos”, mostrando la esencia del entorno rural y otorgándole el valor necesario a las actividades cinegéticas y tradiciones “que forman parte de nuestra identidad”.