Ciudad Real pone en marcha el II Plan Municipal de Vivienda para jóvenes con una oferta de 12 viviendas

La Empresa Municipal de Servicios (EMUSER) del Ayuntamiento de Ciudad Real ha puesto en marcha el II Plan Municipal de Vivienda para jóvenes con una oferta de 12 viviendas de protección oficial situadas en la calle Cantábrico 5, 7 y 9. De ellas, 11 (de dos dormitorios) están destinadas a jóvenes menores de 35 años y 1 (de tres dormitorios) a personas mayores de esa edad. Saldrán a la venta con precios que oscilan entre 108.000 y 118.000 euros, a los que se debe añadir el 4% de IVA. El gerente de la EMUSER ha explicado los detalles de este nuevo Plan de Vivienda que considera una “buena oportunidad” para los jóvenes puesto que las viviendas conservan el mismo precio con el que salieron inicialmente a la venta en la promoción del año 2013, que la EMUSVI desarrolló en aquél momento. Miguel Ángel Poveda ha asegurado que este segundo plan se ha querido orientar a los menores de 35 años tras la experiencia de la primera edición, en la que principalmente las personas que adquirieron viviendas pertenecían a este rango de edad. De hecho, ha apuntado, de las alrededor de 100 personas que ya se han inscrito en el Plan 83 son menores de 35 años. El plazo para poder registrarse en el Plan estará abierto hasta el día 27 de febrero y se puede hacer de forma presencial en las oficinas de la EMUSER (Plaza del Escultor Joaquín García Donaire) o a través del correo info@emuser.es. Los interesados tienen que estar previamente inscritos como demandantes de vivienda en la Junta de Comunidades. Una vez finalice el plazo de inscripciones la EMUSER publicará el listado definitivo de demandantes, a los que invitará a una jornada de puertas abiertas para que puedan conocer las viviendas. Posteriormente se celebrará el sorteo público ante notario que determinará el orden de adjudicación. La vivienda, “preocupación de los gobiernos del PP” En su comparecencia, Miguel Ángel Poveda ha hecho un recorrido por las políticas de vivienda que ha desarrollado el Ayuntamiento de Ciudad Real en los últimos 20 años. Asegura que siempre ha sido una “preocupación de los gobiernos del PP”, frente a la inacción del PSOE en sus 8 años de gestión. Así, ha recordado que desde su creación en 2005 la EMUSVI (origen de la actual EMUSER) llegó a adjudicar 998 viviendas de 14 promociones públicas: “esta es la preocupación que siempre ha tenido el Partido Popular, ofertar vivienda a precios asequibles a sus vecinos” Sin embargo, asegura que cuando llegó el PSOE al gobierno en 2015 se encontró con 12 viviendas vacías que no llegó a sacar al mercado en sus 8 años de gestión, “las han tenido cerradas a cal y canto sin ofrecerlas a nadie”, y una promoción con las obras por completar en la calle Alonso Céspedes de Guzmán con 26 viviendas cuyo edificio “malvendieron a un promotor privado”.