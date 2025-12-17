Ciudad Real contabiliza 11 fallecidos en accidentes de tráfico cuando está a punto de finalizar el año

A punto ya de finalizar el año, el número de personas fallecidas en accidentes de tráfico se eleva a once en la provincia, es un número que por ahora es bastante menor respecto a 2024, año en el que hubo 23 muertos en las carreteras de Ciudad Real.

Un dato que ha subrayado la máxima responsable de la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real, Raquel García, quien ha concretado, en una entrevista concedida a Onda Cero, que hasta el 16 de diciembre, de los once fallecidos, ocho han sido en accidentes que han tenido lugar en vías interurbanas y otros tres han ocurrido en vías urbanas. En este último caso, son tres peatones que han muerto tras ser atropellados.

Además, en lo que llevamos de este año, los accidentes de tráfico en la provincia han dejado 53 personas heridas que tuvieron que ser hospitalizadas y otros 646 heridos que no necesitaron hospitalización.

Las causas de la mayor parte los siniestros viales fueron el exceso de velocidad y las distracciones, sobre todo por el uso del teléfono móvil.

En la provincia no se han registrado puntos negros y los accidentes, según ha dicho Raquel García, están repartidos por diferentes carreteras.

Por cierto, la operación especial que pondrá en marcha la DGT con motivo de las fiestas navideñas comenzará el 23 de diciembre y finalizará el 7 enero.